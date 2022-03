Online tržiště s auty Carvago.com vstupuje do světa e-sportu s kompletní stájí v rámci podniku Mercedes-Benz Virtual GP. Třetí roční Virtual GP odstartuje 22. března a představí 12 týmů.

„Carvago a e-sport. Pořád si na toto spojení zvykám a před první sezonou jsme plni očekávání. Kromě toho, že věřím v napínavé závody až do konce, si od této aktivity slibujeme posílení povědomí o našich službách a oslovení nových zákazníků,” říká Jakub Šulta, CEO Carvago, a dodává: „Před pár lety by si nikdo nedokázal představit, že by mohl e-sport zaujímat tak silnou pozici. Dnes je součástí televizního vysílání na O2 TV Sport, která má více než půlmilionový dosah. Těší mě, že budeme u toho.”

Virtual GP je nejprestižnější česko-slovenský šampionát ve virtuálních závodech, který byl založen v roce 2013. Osmý ročník Virtual GP Tour sestává z 12 závodů na světoznámých tratích, které se jedou na simulátoru iRacing. Šampionátu se účastní 20 závodníků z 10 stájí. Online závody startují vždy v úterý 19:00 a trvají 55 minut. Carvago se svojí stájí vynikne během závodů nejen s kompletně obrandovanými vozy, ale v rámci partnerství bude vidět i na virtuálních outdoorových plochách podél trati. Sezóna 2022 startuje závodem na legendárním italském okruhu v Imole 22. března. Za tým Carvago nastoupí do sezóny Miroslav Svoboda a Petr Hermoch.

“E-sport již dávno není jen doménou teenagerů. Z první generace gamerů se stali naši zákazníci a jsme rádi, že je můžeme oslovit novým způsobem – jim blízkým, tedy s online konceptem prodeje ojetých aut. S Carvago jako partnerem VGP se potkají mimo jiné i na billboardových plochách kolem virtuálních drah,” doplňuje Jakub Šulta.