Prestižní cenu Lev svatého Marka udělí letos festival kreativity někdejší prezidentce a kreativní ředitelce agentury Wieden+Kennedy.

Colleen DeCourcy, která patří k nejinspirativnějším lidem v kreativním byznysu, získá na letošním festivalu Cannes Lions prestižní ocenění Lev svatého Marka za celoživotní přínos kreativní komunikaci. Než DeCourcy koncem loňského roku ohlásila svůj odchod z reklamního byznysu, byla prezidentkou a šéfkou slavné agentury Wieden+Kennedy.

„Ke kreativitě mě přitahuje to, že – ať ji dělá kdokoli a odkudkoli – může měnit náš obor i celý svět. Mám-li být na něco hrdá, tak na to, že se mi podařilo vytvořit pro lidi prostor, kde mohou rozvíjet svůj kreativní potenciál. Že jsem jim ukázala, že je tu místo pro všechny,“ uvedla k ocenění Colleen DeCourcy.

Do agentury Wieden+Kennedy nastoupila v roce 2013 jako globální výkonná kreativní ředitelka. Mezi lety 2011 a 2013 vedla agenturu Socialistic, před tím tři a půl roku zodpovídala za digitál v agentuře TBWA. Pracovala též ve společnostech JWT či Organic. Celou svou kariéru se zasazovala o větší rovnoprávnost a spravedlnost v oboru. Časopis Fast Company ji jmenoval mezi Nejkreativnějšími lidmi v byznysu, od organizace She runs It získala ocenění Fearless Voices a v roce 2019 ji časopis AdWeek oslavil jako nekreativnějšího lídra dekády.

„Jako průkopník v oboru kreativity Colleen DeCourcy volala po rovnosti v oboru prostřednictvím své vlivné kariéry a ukázala, že kreativita může být opravdu pohonem změn,“ uvedla Susie Walker, viceprezidentka společnosti Lions pro soutěže a insighty.

Agentura Wieden+Kennedy od roku 2013 získala se svými pobočkami po celém světě 149 lvů z Cannes Lions, včetně pěti Grand Prix. Vedle toho, že letos na Cannes Lions dostane DeCourcy cenu za celoživotní přínos, bude též prezidentkou poroty pro udílení skleněného lva. Ten oceňuje práce, které hýbají kulturou.

„Nejen, že je Colleen DeCourcy obrovsky vlivný kreativní lídr, byla také velmi důležitá pro Lions, což ukázala během svého několikaletého působení v porotách soutěže i na pódiích během festivalu. Skutečně inspirovala celý obor, aby zvyšoval úroveň kreativity,“ dodal například Philip Thomas, předseda představenstva Lions.