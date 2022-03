Při debatách o přenosu podnikových aplikací do cloudu se často hovoří především o nákladech, bezpečnosti dat a mobilitě. To ale nejsou všechna hlediska, která je dobré při přechodu do cloudu zvážit.

Neméně důležitou charakteristikou je také celková odolnost cloudových aplikací – a to nejen proti výpadkům hardwaru, ale především proti stále častějším kybernetickým útokům. Velmi čerstvý příklad přitom ukazuje, jakým útokům mohou cloudové platformy čelit – začátkem roku Microsoft oznámil, že se mu podařilo odvrátit DDoS útok o síle 3,47 Tb/s na platformu Azure, což byl vůbec největší zatím zaznamenaný útok tohoto typu. Pravděpodobně nenajdeme jinou internetovou službu, která by dokázala takto silnému útoku, který by například velmi pravděpodobně odstavil většinu českého internetu, úspěšně čelit. Navíc se vůbec nejedná o ojedinělý případ – na platformu Azure probíhá v průměru téměř 2 000 různě intenzivních DDoS útoků denně.

Aby bylo vůbec možné odolávat aktuálním typům útoků, samozřejmě už nestačí jen řešit DDoS útoky omezováním síťového provozu. Především je nutné provádět také analýzu datových toků – pomocí kontroly aplikací, detekce malwaru nebo s nástroji typu IPS a Deep Inspection. Poskytovatelé cloudových služeb se také neobejdou bez nástrojů na práci s daty a zranitelnostmi, jako jsou například řešení typu SIEM (Security Information and Event Management), která slouží ke sběru, korelaci a analýze logů datového provozu. Běžnou součástí životů poskytovatelů cloudových služeb jsou také penetrační testy a technické audity kybernetické bezpečnosti jejich infrastruktury. Úroveň investic a potřebných znalostí, potřebná pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu aplikací v cloudu, je zkrátka extrémně vysoká.

Který cloud vybrat?

Mít vlastní aplikace pod ochrannými křídly extrémně robustní cloudové platformy, jako je Microsoft Azure, samozřejmě něco stojí. Ale pokud potřebujete, aby vaše aplikace skutečně běžely za (téměř) jakýchkoli okolností, jsou tyto náklady snadno ospravedlnitelné. Z našich zákazníků se touto cestou vydala například společnost ESET, tvůrce světoznámých bezpečnostních produktů, která v Azure provozuje rozsáhlé e-commerce řešení.

Mnohem vyšší zabezpečení a dostupnost, než vlastní (on-premise) servery ale podnikovým aplikacím poskytují i kvalitní lokální cloudové služby. Tedy alespoň takové, které se soustředí na opravdu kvalitní zabezpečení své platformy. Lokální služby, jako je i AppOn.cloud, mají navíc velkou výhodu v dostupnosti technické podpory v češtině, na jediné úrovni a pod jediným kontaktem. S lokálním poskytovatelem cloudových služeb je také možné řešit individuální konfigurace a přizpůsobení služeb konkrétním potřebám zákazníka.

Takže jakou cloudovou platformu zvolit? Rozhodnutí závisí na řadě okolností a určitě by nemělo vycházet jen z ceny za potřebnou kapacitu a úroveň podpory. Sprinx nasazuje řadu projektů na Microsoft Azure, stejně jako na platformě AppOn.cloud. V minulosti jsme navíc provedli i několik migrací z Azure na AppOn.cloud či opačně – vždy podle aktuálních potřeb zákazníka.

Volbu správné cloudové platformy pro vaše aplikace je tedy vždy vhodné pečlivě zvážit – ideálně s pomocí konzultantů, kteří mají zkušenosti jak s globálními službami typu Microsoft Azure, tak i lokálními cloudovými platformami. Pokud váháte, kde vaše aplikace provozovat, neváhejte se na nás obrátit.