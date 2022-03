Sto dní před startem Tour de France se Škoda Auto podívala do Kodaně, místa letošního startu, kde v novém voze Enyaq iV provezl fanoušky cyklista Andy Schleck.

Letošní Tour de France bude startovat v evropské metropoli cyklistiky, dánské Kodaně. Škoda Auto, která je partnerem Tour již 19. rokem, se spolu s platformou We Love Cycling rozhodla otestovat, jak jsou místní fanoušci cyklistiky připraveni na tuto událost. Hlavními hvězdami spotu jsou Andy Schleck, vítěz Tour a ambasador značky, a Škoda Enyaq iV ve speciální úpravě pro ředitele závodu.

Andy Schleck se ptá fanoušků jak na úplné základy, jako například co znamená slovo bidon, tak i na těžké otázky, třeba který druhý cyklista mimo Jana Ullricha vyhrál třikrát soutěž jezdců do 26 let. Sám Andy zvítězil na Tour de France v roce 2010 a dodnes se každoročně na závod vrací v roli ambasadora Škody.

Cílem bylo nejen vyzkoušet dánské cyklistické fanoušky ze znalostí spojených s jízdou na kole a nejslavnějším závodem světa – francouzskou Tour de France, ale také je blíže seznámit s ředitelským speciálem, který automobila pravidelně dodává. Od roku 2020 jde o plně elektrický Škoda Enyaq iV, který se od běžného modelu liší v mnoha detailech.

„Chtěli jsme hravou a vtipnou formou ukázat letošní nevšední místo startu Tour de France v dánské Kodani a spolu s tím nabídnout fanouškům cyklistiky možnost se trochu více podívat do zákulisí závodu. Třešničkou na dortu byla pro místní obyvatele jízda v jednom z nejzajímavějších aut, které kdy Škoda Auto vyrobila – ředitelském Enyaq iV,“ říká ke spotu Jan Hejna, projektový manažer platformy We Love Cycling.

Mimo tento úvodní spot, který mířící na YouTube přesně 100 dní před startem Tour, se chystá i ATL a BTL kampaň doplněná o soutěž včetně možnosti vyhrát místo v hospitality programu přímo na Tour de France. Již tradičně bude závod také doprovázet bohatý obsah na sociálních sítích a množství článků na platformě We Love Cycling. Kampaň poběží v 9 zemích (Německo, Španělsko, Velká Británie, Francie, Polsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a Slovensko).