Allegro je nově dostupné zákazníkům a obchodníkům v celé EU. Na doméně Allegro.com nabízí snadný přístup k široké nabídce zboží a s rychlým dodáním během 2 až 3 dnů napříč celou Evropskou unií.

V rámci svých mezinárodní služeb umožní skupina zákazníkům vyhledávat a nakupovat zboží na Allegru v anglickém jazyce a platit jej v eurech. Zároveň Allegro prostřednictvím svých partnerů zajistí mezinárodní dodání zboží i platby. Allegro přeloží všechny nabídky do anglického jazyka a zboží poté dopraví do jednotlivých zemí. Současně Allegro poskytne také potřebnou podporu v průběhu celého nákupního procesu tak, aby byl co nejsnazší a nákupy co nejpohodlnější.

Dlouhodobým cílem Allegra je poskytnout platformu, která pomůže propojit zákazníky a obchodníky. Allegro sdružuje více než 250 milionů nabídek zboží od 135 tisíc obchodníků a je online nákupní platformou pro 13,5 milionů aktivních nakupujících. Nově Allegro zpřístupní více než 60 milionů mezinárodních nabídek.

„Mezinárodní expanze je naší prioritou a tento krok pro nás, jedno z nejnavštěvovanějších internetových tržišť světa, představuje v celém procesu významný posun,“ popisuje generální ředitel společnosti Allegro Francois Nuyts. „Díky Allegro.com budou moci i evropští zákazníci těžit z toho, že se Allegro dlouhodobě soustředí především na široký výběr zboží, výhodnou cenu a bezproblémové doručení. Obchodníci z celé EU si naproti tomu rozšíří množství svých potenciálních zákazníků. Umožnit přístup k milionům nabídek na platformě Allegro zákazníkům a obchodníkům z celé Unie je součástí našich evropských plánů, které zahrnují také plánovanou integraci se skupinou Mall Group, působící ve střední a východní Evropě,“ dodal.