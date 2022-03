Environmentální témata teď řeší většina firem. Vznikl proto nový časopisu, s nímž na trh přichází komunikační agentura COT group. První číslo magazínu Futu v rozsahu 84 stran vyjde 29. března, další v červnu.

„Udržitelný rozvoj, moderní technologie i ochrana životního prostředí a klimatu jsou dnes v podnikání červenou linkou procházející všemi obory. Proto vznikla myšlenka dát těmto tématům jejich vlastní prostor, dostupný firmám i široké veřejnosti. Tak se zrodil čtvrtletník FUTU, v němž na konkrétních příkladech budeme ukazovat tvář budoucnosti, která se stává realitou,“ říká k novému titulu v agenturním portfoliu jednatelka a spolumajitelka COT group Eva Frindtová.

Na co se nový čtvrtletník zaměřuje, to detailněji prozradila jeho šéfredaktorka Tereza Šťastná: „Jak plazma pomáhá v odpadovém hospodářství? Kdy v Česku vznikne vodíková ekonomika? Můžeme v horizontu pouhých let zdesateronásobit obnovitelné zdroje? Kolik vody lze ušetřit v provozu potravinářské firmy? Jak se vyvíjejí a testují ekologicky i zdravotně nezávadné produkty? To jsou jen některé otázky, na které

v prvním čísle dáváme odpověď.“

Nový titul se může pochlubit i unikátní distribucí – v omezeném nákladu je v tištěné podobě určen pro potřeby partnerů vydání a dostávat jej budou i čtenáři magazínu Bet he Best, široké veřejnosti je pak zdarma dostupný online na platformě Digitania.cz a v digitální podobě je také zdarma distribuován na více než 150 000

kontaktů.

Partnery prvního vydání jsou společnosti Alika, Fosfa, Galvamet, PRE a United Hydrogen, případovou studii cirkulární ekonomiky představila nadnárodní společnost Lidl, osobností čísla je Soňa Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Futu se tak na českém mediální trhu stává novou možností, jak prezentovat dobré příklady inovativních projektů, směřujících k udržitelnému rozvoji a zeleným technologiím. V obecné rovině pak představuje prostor pro komunikaci inspirativní praxe z oblastí Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) a Climate, Social and Governance (CSG).