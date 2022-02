Knuspr.de (Rohlik Group) spouští svou službu v druhém německém regionu. Po Mnichově nabídne zákazníkům nákup na svém e-shopu také ve Frankfurtu a přilehlém okolí. Chce tak docílit až zdvojnásobení počtu objednávek na německém trhu.

Rohlik Group oznámil, že jeho německá pobočka Knuspr.de spouští svou službu v metropolitním regionu Porýní-Mohan a nově bude zásobovat zákazníky ve Frankfurtu a okolí. To by potenciálně mělo zdvojnásobit německou zákaznickou základnu a objem prodejů. Knuspr.de své služby zahájil v srpnu 2021 v Mnichově, má již 40 000 zákazníků a doručuje více než tři tisíce objednávek denně.

Se svým inovativním konceptem chce Knuspr.de rozšiřovat pole působnosti v oblasti Frankfurtu a nabídnout i tamním spotřebitelům časově efektivní alternativu nakupování. Přibližně 30 procent sortimentu pochází od regionálních výrobců, což zákazníkům přináší kombinaci mezinárodních a domácích produktů a také výběr z farmářských trhů na jednom místě. Knuspr.de dále plánuje do dvou let expanzi do Hamburku, Kolína nad Rýnem a dalších měst. Cílem společnosti je obrat ve výši 1,2 miliardy eur v roce 2024 a stát se jedničkou v Německu v online prodeji potravin, a to s 30procentním podílem na trhu.