Drogistická síť Rossmann má od 1. února 2022 nového ředitele prodeje. Stal se jím Tomáš Tršo, který do společnosti přináší své dlouholeté a bohaté zkušenosti z obchodu.

Tomáš Tršo (54 let) přichází ze společnosti Penny ČR, kde působil tři roky na pozici vedoucího oddělení prodeje. Svou kariéru zahájil po studiu na Filosofické fakultě UK ve společnosti R.J.Reynolds jako obchodní zástupce pro klíčové zákazníky.

Převážnou část svých profesních zkušeností pak získal ve společnosti Makro Cash&Carry, kde pracoval téměř 20 let ve vedoucích pozicích v oddělení Operations, a to nejen v České republice, ale také v Srbsku a ve Španělsku. Po návratu do ČR byl zodpovědný za strategické projekty, jakými byly například přestavby prodejen na nový moderní formát či rozvoj franšízové sítě Můj obchod.