Český svaz pivovarů a sladoven startuje dlouhodobý projekt Kde se pivo vaří s cílem představit to nejzajímavější z oboru. Inspirativní ženy, novinky, obalové trendy nebo mladé talenty, a to bez ohledu na to, zda přicházejí z minipivovaru nebo pivovaru vyrábějícího ve velkých objemech.

„Prostřednictvím našeho nového projektu Kde se pivo vaří oslavujeme dnešní české pivovarnictví a ukazujeme, že se jedná o úspěšný a rozmanitý obor. Současně s tím je také dokladem síly, pospolitosti a soudržnosti našeho odvětví,“ vysvětluje Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS).

Projekt je rozdělen do několika témat, v nichž ČSPS ukáže zajímavé osobnosti, projekty, příběhy a trendy, které jsou pro obor přínosné. První téma s názvem Ženy vaří pivo se spustí symbolicky 8. března. Představí se v něm několik českých sládkových, které osobitě rozvíjejí současné pivovarnictví. Novinka roku se zaměří na pivní trendy. Ukáže příběhy vzniku nové receptury a představí zajímavé novinky, které zaujaly za posledních dvanáct měsíců. Mladý talent vyzdvihne mladé lidi do 35 let, kteří v posledním roce nejvýrazněji zaujali svojí prací a přispěli tak k rozvoji oboru. Mohou to být sládci, pivovarníci, sladaři, chmelaři či výzkumníci.

Kategorie Pivní obal je jako jediná soutěžní. Představí nejlepší pivní obaly posledního roku. Hodnotit se bude etiketa, pivní plechovka a pivní láhev. Ty budou vybrány na základě hodnocení odborné poroty ve spolupráci s obalovou asociací SYBA. Výsledky budou prezentovány na akci Obal roku 2022. Každé z témat celého projektu bude mít svého odborného garanta, který ji také metodicky povede.

„Díky projektu Kde se pivo vaří máme možnost ukázat, jak pestrý svět pivovarnictví umí být a jak jdou naše pivovary trendům naproti. Jednotlivá témata ještě plánujeme rozšířit o ta, která budou nejvíce aktuální, například z oblasti udržitelnosti nebo přínosu pivovarů místním komunitám,“ dodává Ferencová.