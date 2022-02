Prima a O2 Czech Republic se po mediální přestřelce nakonec dohodly na spolupráci. Uživatelé služby O2 TV mohou nadále sledovat všechny pořady na osmi dosavadních kanálech Primy (Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Zoom, Prima Star), k nimž zanedlouho přibude i nový kanál Prima Show.

Naším cílem vždy byli a budou spokojení diváci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic, a to zpětně s platností od 1. ledna 2022. Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima – nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu,“ uvádí Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.

Komerční ředitel O2 Czech Republic, Richard Siebenstich, k tomu doplňuje: „Díky oboustranné dohodě budou moci naši zákazníci i nadále sledovat v rámci O2 TV všechny kanály skupiny Prima. Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek. V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol – do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí.“

Dohodě předcházela v týdnu informace Primy, že operátorům (IPTV) prodlouží termín spuštění nových pravidel pro možnost přetáčení obchodních sdělení při zpětném zhlédnutí pořadů na 1. červen letošního roku. Původně se jednalo o 1.březen.