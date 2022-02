Platforma Stojíme za Ukrajinou se spojila s Česko.Digital, vytvořily praktický rozcestník pro pomoc Ukrajině.

„Pomáhat Ukrajině můžete mnoha způsoby. Rukama i hlavou, materiálně i finančně. Z terénu i z gauče. Vyberte si z mnoha možností, které jsme dali dohromady. A prověřili,“ uvedla na svém LinkedIn profilu Eva Pavlíková, CEO komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital. A tato výzva je uvedena i v úvodu nového webového rozcestníku stojimezaukrajinou.cz.



Ten vznik během jediného víkendu, kdy se přehledně na jedno místo podařilo platformě Stojíme za Ukrajinou a komunitě Česko.Digital dostat informace, jak lze pomáhat (finanční a právní pomoc, ubytování, probíhající sbírky atd.) a naopak jak a kde o pomoc požádat s odkazy na konkrétní organizace (ubytování, finanční pomoc, nabídka práce, psychologická pomoc atd.) ok. Informace jsou přeložené do ukrajinštiny.



„Vždy, když se stane podobná věc, je spousta organizací a lidí, kteří chtějí pomoci. Chvíli vyčkávají, jestli se něco bude dít, a když se nic neděje, pustí se do realizace sami. Proto se stává, že paralelně pracují na stejných věcech. Přínos komunity Česko.Digital je v tom, že odborníkům z více oborů a různých organizací nabízí neutrální půdu, kde mohou spojit síly a efektivně pomoct,“ uvedl v tiskové zprávě vydané včera večer dobrovolník Jiří Sekera jeden z hlavních koordinátorů projektu.



Rozcestník pomoci www.stojimezaukrajinou.cz funguje jako webová stránka, která sdružuje nejrůznější formy pomoci přes ověřené odkazy. Finální verze se rozvíjí a roste s tím, jak do projektu přichází další aktivisté a expertní dobrovolníci. Už nyní je ale rozcestník v provozu a použitelný.