Petr Uchytil se stal ředitelem produktu a marketingu v Media Marketing Services. V novém působení bude mít na starosti rozvoj marketingové strategie všech rádií z portfolia mediální skupiny Media Bohemia, zejména budování značky Rádio Blaník.

Petr Uchytil se v marketingu, komunikaci a obchodu rádiových produktů pohybuje více než 15 let. Naposledy zastával pozici ředitele strategického obsahu v mediální skupině Active Group (rádia Evropa 2 či Frekvence 1). Několik let také působil na vedoucí marketingové pozici v maloobchodním sektoru, odkud přišel jako marketingový ředitel do tehdejšího mediálního zastupitelství RRM. Petr Uchytil není nováčkem ani ve skupině Media Bohemia. V minulosti již byl v kontaktu s rádii ze skupiny (Rádio Blaník, Hitrádia, Rock Radio a Fajn Radio), a to jako ředitel divize marketingu a podpory obchodu mediálního zastoupení Radiohouse.

„Petr Uchytil je zkušený rádiový odborník, kreativec i manažer v jedné osobě a bude velkou oporou našeho týmu v Media Marketing Services. Čekají zde na něj ale velké výzvy, protože se v prvé řadě bude zaměřovat na další rozvoj značky Rádia Blaník a další posílení pozice a image tohoto rádia, které již nyní zaujímá největší podíl na komerčním rozhlasovém trhu. Rádio má potenciál na to, stát se komerční rozhlasovou jedničkou i v dalších parametrech poslechovosti,“ vysvětluje ředitel mediální skupiny Media Bohemia, Miroslav Hrnko.

Petr Uchytil se má zejména soustředit na nastavení strategií jednotlivých rádiových značek s cílem zvyšovat jejich prestiž a posilovat jejich postavení u cílové skupiny posluchačů. „Rádia, která jsou v portfoliu Media Marketing Services, ať už jde o Rádio Blaník, všechna Hitrádia, Fajn Radio nebo Rock Radio, jsou dobře vyprofilovaná, co do cílové skupiny posluchačů. Díky tomu také nabízí svým partnerům a zadavatelům efektivní nástroj pro oslovení posluchačů. Nicméně u našich značek vidíme ještě další příležitosti pro rozvoj v podobě synergických efektů a vytěžení posluchačského potenciálu, který nám přináší nedávná expanze a akvizice v řadě regionů ČR,“ dodává Petr Uchytil.