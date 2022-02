Didier Pfleger se stal novým CEO skupiny Škoda a předsedou představenstva společnosti Škoda Transportation.

PPF od CEO Škody očekává geografickou expanzi a další kroky v transformaci této firmy směrem k výrobci diverzifikovaného portfolia moderních dopravních systémů. Nový CEO střídá ve funkci Petra Brzezinu, který vedl Škodu, tradičního českého výrobce kolejových vozidel, od roku 2018. idier Pfleger dosud působil přes deset let ve společnosti Alstom, která je světovým lídrem v odvětví dopravního strojírenství. Ve firmě byl členem nejvyššího vedení a ředitelem divize APTIS (výroba a prodej elektrobusů).

„Jmenováním Didiera Pflegera pokračujeme v cestě za dosažením našeho cíle: zvýšit tržní podíl Škody v konkurenci s největšími průmyslovými výrobci ve světovém měřítku. Chtěl bych také poděkovat Petru Brzezinovi za jeho přínos ke stabilizaci společnosti po jejím převzetí skupinou PPF v roce 2018,“ řekl Ladislav Bartoníček, CEO a akcionář PPF Group.

Jako prezident regionální divize Alstomu pro Blízký východ, Afriku a střední Asii přispěl Didier Pfleger během svého funkčního období k výraznému zlepšení výsledků firmy, pokud jde o nárůst tržeb i ziskovosti.

„Je mi ctí, že mě PPF pověřila náročným úkolem stát v čele transformace klíčového aktiva Skupiny v oblasti průmyslu. Velmi si vážím tradice i dosavadních úspěchů Škody ve výrobě ekologických, bezpečných a komfortních dopravních systémů. Mezi mé okamžité cíle patří zvýšení ziskovosti společnosti, stejně jako zajištění provozní spolehlivosti a špičkové kvality v období výrazného růstu, který Škoda v současnosti zažívá. Mým cílem je dál rozvíjet Škodu a navázat na to, co akcionáři do firmy v posledních letech vložili. Abych tento cíl mohl splnit, budu k tomu motivovat a mobilizovat manažerské týmy i všechny zaměstnance Škodovky,” řekl Didier Pfleger.

Společně se jmenováním Didiera Pflegera do funkce CEO posílila vedení Škody řada dalších zkušených manažerů, z nichž někteří pracovali pro největší globální společnosti z oboru. Mike Niebling, který nově řídí obchod Skupiny Škoda, přichází z Bombardieru. Do čela řízení výroby a logistiky nastoupil Radoslaw Banach, který dříve vedl výrobní podniky Alstomu v Polsku. Skupina Škoda nedávno rovněž jmenovala Martina Oravce svým novým CFO. Martin Oravec dosud pracoval jako finanční ředitel telekomunikačního operátora Telenor v Maďarsku, významné společnosti z portfolia PPF Telecom Group.