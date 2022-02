Podle statistik průvodce streamovacími službami Just Watch byl tržní podíl Netflixu ve čtvrtém kvartálu 2021 v Česku 42 procent, Prime Videu patřilo 20 procent a HBO Go rovněž 20 procent. Za celý rok přišel o největší podíl Netflix.

Konec roku se vydařil Apple TV+, která si podle Just Watch ukrojila navíc dvě procenta z tržního podílu v porovnání se třetím kvartálem 2021(Pozn.: na fotce Jason Momoa v seriálu See). Netflix naopak o procento podílu přišel. Na stejno jsou nyní služby HBO Go a Prime Video.

Do údajů v prvním kvartálu letošního roku patrně promluví rozšíření služby HBO na HBO Max, k čemuž má na českém trhu dojít 8. března 2022. Spuštění proběhne v patnácti evropských zemích.

V celoročním porovnání jsou lokálními vítězi Prime Video a Apple TV+. První služba získala v roce 2021 sedm procent trhu navíc, druhá tři procenta. Podíl Netflixu, který je stále tržním lídrem, propadl v Česku v minulém roce o osm procent.

Z výzkumu Atmedia index realizovaného mediálním zastupitelstvím Atmedia vyplývá, že v současnosti si alespoň jednu ze streamovacích služeb předplácí 28 procent českých televizních diváků. Podle Atmedia k nejpopulárnějším patří Netflix a HBO Go.

Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkového šetření, kterého se účastnilo celkem 6 134 respondentů (internetová populace ve věku 15–69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve třech vlnách od jara 2020 do jara 2021. Sběr dat realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere.