Vzhledem k tomu, že internetové prostředí se stalo jedním z hlavních bitevních polí o zájem uchazečů, musejí firmy upravovat komunikační a náborovou strategii tak, aby upoutaly pozornost potenciálních uchazečů v onlinu a zaujaly je natolik, aby na sebe zanechali kontakt.

Jednou ze základních novinek na trhu je název pracovní pozice, dřívější „standardizované“ názvy už nestačí. I na obyčejném portálu lze najít pod sebou i 100 programátorských pozic na stejné technologii (např. PHP) v jedné lokalitě. Zde soutěžíte podobně jako v reklamním prostoru o uchazečovu pozornost a snažíte se zaujmout, vzbudit zvědavost vedoucí k rozkliknutí a přečtení informací. Název pozice musí být atraktivní, ale zároveň pochopitelný. Když název zaujme a kandidát se proklikne, boj o uchazeče teprve začíná, na řadě je informační základna inzerátu, kde nestačí prosté „jsme, požadujeme, budeš dělat“.

Nejvhodnější strategie je poradit se přímo s týmem, do kterého se kandidát hlásí. Ze zpětné vazby od uživatelů jsme zjistili, že velký zájem ze strany kandidátů vzbudí často sekce „Prvních 90 dní na nové pozici“ a „Krátkodobé a dlouhodobé cíle“. Tyto informace velmi pomohou uchazečům nastavit očekávání a překonat strach z nejistoty, zda se přihlásit.

Třešničkou na dortu je pak pro kandidáty představení nejbližších kolegů a v jakém vztahu k nim budou. Nyní experimentujeme i s namluveným představením pozice a krátké zprávě od týmu. Natočit pěkné náborové video stojí nemalé prostředky a velké úsilí video vůbec vyprodukovat. Inzerát s hlasovou zprávou je jednodušší publikovat, firma v něm může rychle představit projekt, spolupracovníky a předat kandidátům pozitivní emoce a navnadit je na krátký telefonát.

Trendem je také vedle pozice a týmu popsat i náborový proces. Pohovory jsou stále pro velkou část uchazečů na základě minulých zkušeností nepříjemnou záležitostí. Nejlepší strategii v tomto případě je do inzerátu vložit a vysvětlit celý systém náborového řízení — kolik kol, s kým, co přesně bude obnášet, pravidla, dress code, předem říct, jestli bude na místě nějaká forma testu a podobně. Cílem je ujistit uchazeče, že budou přesně vědět, do čeho jdou a nezbude jim prostor o obavy z neznámého