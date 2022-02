Cestovní návyky lidí se během pandemie změnily. Jak na to reagují cestovní agentury a kanceláře a co za kampaně chystají pro zahraniční i domácí turistiku?

Podle průzkumu Flash Eurobarometer Attitudes of Europeans towards tourism z listopadu loňského roku se cestovní návyky Evropanů pod tíhou pandemie mění. Do průzkumu byli zahrnuti lidé starší patnácti let z 27 členských států EU a zapojilo se jich celkem přes 25 tisíc. Drtivá většina respondentů uvádí, že covid bude mít dlouhodobý efekt na jejich cestovatelské návyky a způsob cestování, pro pětinu se nic nemění. Před covidem osm z deseti Evropanů cestovalo za prací či během volného času mnohokrát za roka vyhledávalo ubytování v hotelech s recepcí, případně v soukromém apartmánu nebo u přátel. Polovina z nich však bude větší důraz klást na bezpečí z pohledu zdraví, 38 procent plánuje trávit dovolenou častěji v domovské zemi a 34 procenta uvádějí, že budou cestovat méně.

Omezení a obavy související se šířením covidu přinesly nejen v ČR příklon k tuzemskému cestování. „Polovina Čechů přiznává, že plánuje trávit dovolenou častěji v České republice, a to i po odeznění pandemie. Pandemie také přinesla zvýšený zájem o bezpečnostní a hygienická opatření, ať již na straně dopravců, ubytovacích zařízení nebo organizátorů aktivit,“ popisuje manažerka komunikace Ipsosu Markéta Kneblíková. Pro Čechy jsou častěji než pro ostatní Evropany při plánování dovolené důležitá doporučení a tipy od někoho, koho osobně znají, ať už od přátel či kolegů.

Z průzkumu Ipsosu dále vyplývá, že 82 procent obyvatel EU je připraveno změnit cestovní návyky a začít cestovat udržitelnějším způsobem. Jde zejména o konzumace lokálních produktů v místě dovolené, redukce používání plastů, cestování mimo hlavní sezonu a zájem o méně exponovaná místa. Malá část z nich je pak připravena si kvůli ochraně přírody nebo podpoře místní komunity i něco navíc připlatit. „Udržitelné cestování je trendem, který bude patrně přetrvávat i nadále. Hlavním tahounem jsou zejména mladí lidé. Nejvíce jsou lidé ochotni se chovat udržitelněji v těch oblastech, které je nestojí příliš úsilí ani peněz navíc. Sedm z deseti Čechů je například ochotno na dovolené konzumovat produkty z lokálních zdrojů.

„Dvě třetiny Čechů jsou ochotny i na dovolené třídit odpad, což není až tak překvapivé, jelikož Češi patří v třídění odpadu k evropské špičce,“ uvádí Kneblíková. Nejčastěji cestují lidé ve věku 25 až 39 a 40 až 54 let. „Touha po zahraniční dovolené s covidem nevymizela, s poklesem omezení lze předpokládat, že zájem o zahraniční dovolenou poroste. Nicméně řada lidí během covidu vyměnila zahraniční dovolenou za tuzemskou a přišla jí na chuť,“ dodává.

„Lidé vlivem pandemie o cestování více přemýšlejí, více plánují kam a s kým se vypraví. Větší pozor dávají také na podmínky ve smlouvě, na pojištění, více dbají na hygienu. Šanci dostanou méně vyhledávaná místa, protože se lidé budou přirozeně stranit davů. Také se za poslední dva roky naučili vyrážet do zemí, které je předtím nelákaly, a vlastně jen díky covidu zjistili, jak jsou krásné,“ popisuje aktuální trendy tisková mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. S cestovními kancelářemi nyní cestují více i ti, kdo dříve vyráželi výhradně na vlastní pěst. Dává to smysl, s rychle se měnícími pravidly, testováním a formuláři je pro ně zkrátka jednodušší, když se mají na koho obrátit.

Od last minute zase k first

Podle prodejce letenek a zájezdů Letuška ale prodeje stále nedosahují ani zdaleka hodnot z předcovidových období, což potvrzují i další prodejci, přičemž míra propadu oproti předcovidému období se různí, i když je v desítkách procent. „Turbulence v poptávce odpovídají právě v tu dobu platným cestovním pravidlům. Rok 2021 byl lepší než předchozí rok a to i díky zvýšené poptávce ze strany firemní klientely, která v prvním covidovém roce 2020 vlastně nelétala,“ uvádí CEO společnosti Letuška Josef Trejbal. Se začátkem nového roku 2022 se zvedla vlna zájmu o letenky. Podle něj nyní zákazníci nakupují letenky v průměru dvanáct dní před odletem. Průměrná cena letenky se meziročně zvýšila na 10 620 korun z loňských 9600 korun. Důvodem je větší zájem o letenky v byznys třídě.

„Cestující mnohem více než dříve oceňují výhody prémiových tříd. Netísní se ve frontách na letištích, mají větší osobní prostor v letadle,“ říká Trejbal. Podle Řezníčkové z Invie bylo na trhu vidět, že se zájem z first minute zájezdů přeléval do last minute kvůli situaci, ale nyní se first minute poptávka vrací. „Za leden jsme evidovali meziroční zájem o letní zájezdy téměř 300 procent, je vidět, že Češi se už nakupovat v předstihu zase nebojí. Určitě k tomu přispělo očkování, urchlení a zlevnění testování. Hodně oblíbená je například možnost si změnit zájezd zdarma ještě nekolik dnů před odletem,“ říká Řezníčková.

Celé téma si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing a Media, které vyšlo 7.2.2022.