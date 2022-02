Ukrajina je v hybridní válce a technologie i nová média v ní hrají zásadní roli. Hned v prvních dnech bylo podle BBC i společností se specializací na kybernetickou bezpečnost zaznamenáno několik kyber útoků na ukrajinské bankovní a vládní servery. Přitom od obdobného útoku uplynul sotva týden.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a loss of connectivity to #Ukraine ‚s State Savings Bank, impacting ATM and banking services; disruptions also reported on Ministry of Defence and Armed Forces networks; incident comes amid heightened tensions with Russia 📉 pic.twitter.com/QMbPPpCzaV

Společnost Eset odhalila malware ještě den před invazí a datové stopy naznačují, že byl útok plánován už od 28. prosince minulého roku. Malware napadl stovky počítačů s cílem smazat jejich data. Hned v zápětí následovaly zmiňované DDoS (zahlcení obrovským množstvím požadavků) útoky.

We observed the first sample today around 14h52 UTC / 16h52 local time. The PE compilation timestamp of one of the sample is 2021-12-28, suggesting that the attack might have been in preparation for almost two months. 2/n

Na internetu strmě roste počet dezinformací. OSINT (zpravodajství z otevřených zdrojů) experti na blogu Oryx, mezi kterými je i český zástupce Jakub Janovsky, ověřují ztráty vojenské techniky na obou stranách včetně fotografií potvrzujících zajmutí či zničení.

Centre for Information Resilience (CIR) naproti tomu sestavilo rusko-ukrajinský monitor – mapu pohybu vojenských sil z tweetů uživatelů, a následně je ověřuje proti satelitním snímkům. Klade si za cíl bojovat s dezinformacemi a podporovat transparentní a ověřené informace. Vyhledávání v mapě lze podrobně filtrovat.

CIR na svém twitter účtu aktivně vyvrací dezinformace – například následující video má zachycovat dění na Ukrajině, ale je původem ze Sýrie.

This footage is not Ukraine. This is from Syria. https://t.co/nJrm9j7jzq pic.twitter.com/883hAASWpl

Na jednu z možných dezinformací upozornil Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab (DFRLab). Screenshot metadat několik dní připravovaného oficiálního ruského videa, kde prezident Putin vyhlašuje válku, se šíří i českými sociálními sítěmi, ale podle zpravodaje CNN Gianluca Mezza byla nahrávka dle metadat natočena 24. dubna ve 3:35:44. V původním video souboru se lišila délka. Nicméně nezávisle se nepodařilo metadata obou vzorků dál potvrdit, tedy zda došlo k manipulaci s metadaty nebo videi.

To reiterate: this claim is likely incorrect because the metadata screenshot from Ekho Moskvi Radio shows the total runtime at 00:55:56.

The length of tonight’s video is 00:28:03. I’d grab the metadata from tonight’s Kremlin video but the download is going at potato speed. pic.twitter.com/5KAJlAaIg3

— Jake Godin (@JakeGodin) February 24, 2022