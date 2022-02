Podle poradenské agentury JLL, která vydává každý kvartál analýzu pražského nemovitostního trhu, je v Praze celkem 3,7 milionu metrů čtverečních kanceláří. Ty sdílené či coworkingové, na které se Scott.Weber Workspace zaměřuje, představují necelá tři procenta výměry. Poptávka po flexibilních kancelářích a coworkingu stále roste, a to na úkor poptávky po klasických kancelářích, která v covidovém i post-pandemickém období klesá. Covid změnil i to, co lidé i firmy od kanceláří chtějí. Stalo se například standardem, že se částečně pracuje z domova a částečně z kanceláří. Hybridní režim práce se tak promítl do hybridního charakteru pracovního prostoru.

Obecně se lidé po celém světě začínají vracet do kanceláří a ty tím pádem nadále hrají nezastupitelnou roli v pracovním životě velké části zaměstnanců. Dle nedávného průzkumu JLL si až 87 % pracovníků nadále přeje mít možnost docházet do kanceláře. Hlavními důvody pro návrat jsou zejména konexe a spolupráce mezi zaměstnanci, socializace, osobní účast na školeních a schůzkách, ale také potřeba změnit stereotyp domácí kanceláře, ve které trávili za poslední měsíce více času. Celých 83 procent zaměstnanců potvrdilo, že při práci z domova postrádá lidskou interakci s kolegy a až 46 procent zaměstnanců se chce vrátit do kanceláře na více než polovinu týdne.

Protože lidé nejvíce ocení možnost znovu se setkat s kolegy, zvyšuje se poptávka po takzvaných kolaborativních prostorách. Lidé vyhledávají atraktivní prostředí s variabilitou nejen prostoru, ale i různých sezení, které vyhovuje individuálním představám každého jedince, různým projektům a dokáže inspirovat. To se týká spolupráce ale i neformálního sdružování. Až 62 procent zaměstnanců pracujících z klasických kanceláří uvedlo, že by ocenili možnost práce z coworku či servisovaných kanceláří umístěných blíže jejich domovu. Vedle standardního ergonomického místa pro ně byla nejzajímavějším aspektem takových prostor právě komunita lidí.

Je známo, že v coworkingových prostorách a sdílených kancelářích pracují lidé odlišných profesí, ale také různých charakterů a osobností. Jejich kreativní způsob práce se dá podpořit například i implementací nových produktů, nábytku a technologií. Stejně jako jsou důležité prostory k neformálnímu setkávání, tak jsou pro zaměstnance podstatná i místa ke klidné soustředěné práci a kreativní prostory. V praxi to znamená, že ve sdílených kancelářích má klient možnost pohodlně a chytře pracovat z několika různých míst, v kterékoli denní době a v jak velkém týmu potřebuje.

Díky inspirativnímu prostředí se může každodenní práce proměnit v neopakovatelné zážitky, a to je dnes velmi žádaný koncept. V práci většina z nás tráví velké množství času a “well-being at the office” je důležitý aspekt, který jsme měli na paměti také při designování našeho nového centra Blox. To je navrženo s ohledem na tento nový normál kancelářského prostředí, tj. nové požadavky na funkčnost, jeho rozvržení a design si kladou za cíl podporu komunikace, inovací a rozvoje našich členů. Promítne se to v originálním interiéru v tzv. japandi stylu, který propojuje japonskou a skandinávskou estetiku a vyznačuje se čistotou, funkčností a uklidňujícím dojmem prostoru. Spokojenost zaměstnanců je navíc úzce spajá i s jejich výkonností, což je při návrhu pracovních prostor důležité brát v potaz.

Zdroj průzkumu: Online výzkum na 4 407 zaměstnancích v 77 společnostech v České republice, realizováno JLL v dubnu 2021