Startup Automobilist, známý uměleckými díly oživujícími klíčové okamžiky z historie i současnosti motorsportu, otevřel první kamenný obchod v Česku. V obchodním centru Palladium Praha si mohou návštěvníci prohlédnout tištěné produkty, které vznikají ve spolupráci s největšími světovými značkami.

Tým kolem Pavla Turka, Jana Rambouska a Petra Milerského zároveň odhalil nejnovější fine art print zachycující nejslavnější vítězství legendárního pilota F1 Ayrtona Senny.

Obchod v prvním podzemním podlaží OC Palladium Praha byl oficiálně otevřen v pátek 11. února za účasti CEO Automobilist Pavla Turka, kreativního ředitele Jana Rambouska, experta na NFT Dominica Rice a dalších zástupů společnosti, která chce jít naproti svým fanouškům a sběratelům umění v Česku. Již v roce 2021 Automobilist začal provozovat vůbec první kamenný obchod ve velkolepém mnichovském areálu Motorworld. V plánu je expanze i do dalších zemí, klíčovými trhy jsou pro společnost zejména Velká Británie a USA.

„Naše produkty distribuujeme do téměř 80 zemí světa z centrály v pražských Holešovicích. Proto nám přišlo logické, abychom se dostali blíže i k českým zákazníkům díky kamennému obchodu, který bude na dobře dostupném místě v centru hlavního města. Na návštěvníky čeká ochutnávka našich děl a možnost proniknout do unikátního technologie, díky níž díla vznikají,“ říká Pavel Turek, CEO Automobilist.

V rámci otevření obchodu byl odhalen nejnovější fine art print – rozměrný obraz, na němž tým špičkových grafiků v čele s Janem Rambouskem pracoval v loňském roce. Za podobnými díly, jimiž Automobilist proslul, je několik tisíc hodin práce.

„Jde o momentku z Velké ceny Portugalska v roce 1985 v Estorilu, kde Brazilec Ayrton Senna získal svůj první a asi nejslavnější triumf v kariéře. Na vizuální zajímavosti dodává obrazu Sennův zlatočerný monopost a velmi hustý déšť, který při závodě panoval. To všechno uvidí návštěvníci na fine artu v nejvyšším možném rozlišení,“ přibližuje dílo Jan Rambousek. Obraz dostal název „Where It All Began“ a je pokračováním kolekce uměleckých plakátů s legendárním Ayrtonem Sennou, která byla představena před Vánoci. Procenta z prodeje putují Sennově nadaci, která se zabývá vzděláváním brazilských dětí a mládeže.