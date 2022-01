Spoty se dveřním zvonkem až příliš „nadchly“ některé domácí mazlíčky. Společnost dává slevy na hračky a podpoří útulky ve výzvě #BettyWhiteChallenge.

Nic neříká „omlouvám se“ tak dobře, jako nová kousací hračka. Tak reagoval CEO firmy Uber Dara Khosrowshahi na nedopatření, které způsobily reklamy doručovací společnosti Uber Eats, v nichž se ozývá zvonek od dveří.

„Zvonek měl nadchnout lidi tím, že jejich objednané jídlo dorazilo. Evidentně ale také až příliš nadchnul některé naše psí společníky. Naším úmyslem rozhodně nebylo stresovat vaše pejsky, za což se upřímně omlouvám,“ říká Khosrowshahi ve videu, v němž zároveň představil svého domácího mazlíčka Lokiho (na úvodní fotografii), jemuž říká „chief pet officer“ domácnosti.

V kampaň „Tonight I’ll Be Eating“, která vznikla ve spolupráci s agenturou Special Group, účinkovaly dvojice celebrit, jako například Elton John a Lil Nas X. Zpěváci si prohazovali své slavné kostýmy a u toho se dohadovali, co kdo bude jíst, než zazvonil dveřní zvonek s dovezeným jídlem. A právě na ten zvuk podle reakcí na sociálních sítích až příliš rozjařeně reagovali domácí mazlíčci, načež jejich majitelé prosili Uber Eats, aby zvonek ve svých reklamách přestala používat.

Uber v klipu s generálním ředitelem jako omluvu slibuje nejen slevu na psí hračky v nabídce Uber Eats, ale také příspěvek 50 tisíc dolarů (více než jeden milion korun) pro nadaci ASPCA (Americká společnost pro prevenci krutosti na zvířatech). Ta příspěvek rozdělí mezi lokální zvířecí útulky.

Pocta pro Betty White

Příspěvek pro nadaci je zároveň součástí výzvy #BettyWhiteChallenge, jejíž vyvrcholení je stanoveno na 17. ledna, kdy by sté narozeniny oslavila americká herečka Betty White, proslulá rovněž svou láskou ke zvířatům.

Betty White, která zemřela 31. ledna 2021, odstartovala svou televizní kariéru se začátkem televizního vysílání v USA v roce 1949 a od té doby z obrazovek v podstatě nezmizela. Byla rovněž jednou z vůbec prvních amerických producentek, vlastní produkční společnost otevřela už v roce 1952.

Vedle vlastních varietních show a častého vystupování v televizních soutěžích celebrit získala uznání za účinkování v komediálních seriálech The Mary Tyler Moore Show v 70. letech a The Golden Girls v 80. a 90. letech. Objevila se též v řadě filmů (jako ve snímku Návrh z roku 2009 se Sandrou Bullock a Ryanem Reynoldsem) či později v seriálu Nouzové přistání (Hot in Clevelend).

V roce 2010 si zahrála v nejpopulárnější reklamě Super Bowlu toho roku pro společnost Snickers, jež byla zároveň prvním spotem dnes legendární série s konceptem „Když máš hlad, nejsi to ty“. Ten značce pomohl zvýšit globální tržby o téměř 16 procent a zvýšit tržní podíl na 56 z 58 trhů, kde kampaň běžela.

Po facebookové kampani fanoušků se Betty White také stala hostující hvězdou živé komediální show Saturday Night Live. Za své vystoupení získala jednu ze svých pěti trofejí Emmy. Byla držitelkou dalších 34 cen včetně BAFTA, Grammy či SAG Award a několika ocenění za celoživotní dílo.