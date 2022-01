Řetězec Rossmann je novým hráčem na poli e-commerce. V rámci e-shopu nabízí vyzvednutí na prodejně i doručení domů. Podmínkou je ovšem vstup do věrnostního programu Rossmann Club a aplikace. Počet stažení se aktuálně blíží milionu.

„Neustále sílí trend online nákupu přes mobilní aplikace, a i my jsme se rozhodli nabídnout našim zákazníkům možnost nákupu právě přes naši mobilní aplikaci Rossmann Club. Tento unikátní digitální věrnostní program je velmi oblíbený a počet členů se blíží již téměř jednomu milionu. Nabídkou e-shopu v naší aplikaci chceme podpořit naše věrné zákazníky. Nabízíme rychlý pohodlný nákup celého našeho sortimentu odkudkoliv prostřednictvím zařízení, které nosí každý u sebe. Vyzvednutí je možné buď do dvou hodin přímo na vybrané prodejně, nebo s doručením domů,“ napsala MAM komunikační manažerka společnosti Olga Stanley, která poprvé e-shop zmínila na předloňské online konferenci POPAI Day.

Postup drogerie Rossmann zaujal i experta na věrnostní programy ze společnosti Pricewise Radka Hrachovce. „Musím uznat, že je to odvážný krok. Naprostá většina e-commerce odborníků ho bude kritizovat, protože neodpovídá zajeté šabloně – e-shopem akvíruji nové zákazníky a snažím se odstranit jakoukoliv překážku v procesu dokončení nákupu. Já to naopak považuji za strategickou iniciativu, kdy velká retailová síť ‚utilizuje‘ a připoutává svoji obrovskou zákaznickou skupinu. Naprosto rozumím tomu, jak je pro Rossmann důležité získat kontaktní údaje od každé zákaznice a mít souhlas s marketingovou komunikací, plus směřovat všechny do prostředí své aplikace, která je do jisté míry jeho značkové komunikační prostředí, kde neplatí nová webová cookies pravidla. Dávám tomu palec nahoru za strategii a odvahu jít proti konvencím.“

Svůj e-shop spustila už v roce 2018 dm drogerie markt, o rok později se přidala i drogerie Teta. Drogerii na českém trhu prodávají například i Notino.cz nebo Rohlík.cz či Alza.cz.

Drogistická síť Rossmann loni v Česku dál expandovala, v červnu loňského roku například otevřela první dvoupatrovou prodejnu v Praze 5 u stanice metra v budově Zlatý Anděl.