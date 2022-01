Inovace se prodávají snáze než jogurty, navíc si nás lidé i firmy doporučují sami navzájem, říká guru 3D tisku Josef Průša, který chystá fond na globální investice.

Pamatuji na rozhovor před lety v bytě, z něhož byla kancelář i sklad a tiskárny až po strop. V roce 2018 jste byli nejrychleji rostoucím startupem Evropy. Co bylo pro úspěch zásadní?

Shrnout více než osm let vývoje do pár vět je poměrně těžké. Důležité jako u každé začínající firmy bylo hlavně vydržet, začátky byly pomalé a bylo třeba se motivovat k tomu táhnout vše dál. Pomohlo nám, že jsme se dobře starali o vlastní lidi i zákazníky, ostatně náš byznys hodně funguje přes ústní doporučení. Nikdy jsme tak nemuseli dělat velké reklamní kampaně, pomáhá i to, že se věnujeme nové technologii, o které se médiím píše dobře. Masa lidí, jež využívá naše tiskárny se neustále organicky zvětšuje a pohání kontinuální růst. Vyrostli jsme bez přispění externího investora, postupně jsme budovali firmu z vlastních prostředků a vše se nabalilo jako sněhová koule. Za rok 2021 i přes situaci počítáme s růstem kolem patnácti procent při obratu kolem dvou a půl miliard korun. I přes rozbité dodavatelské řetězce se růst daří držet. Uvidíme ovšem, jak bude vypadat trh součástek během letošního roku.

Uživatelům jste v rámci open source nabídl možnost vytisknout si je doma zdarma. Zmínil jste ústní doporučení, evidentně i takto se dá růst o tisíce procent.

Ještě než jsem začal s vlastní firmou, dělal jsem jednoho z hlavních vývojářů v projektu RepRap a lidé po celém světě stavěli podle open source návodů modely tiskáren. Když jsem založil firmu, tak jsem už měl ve světě 3D tisku určité jméno. Paradoxně ze začátku chodily objednávky hlavně ze zahraničí a až postupně se to přelilo do České republiky. Často se mě na přednáškách ptají, jak jsme dokázali uspět ve světě a přitom v mém případě to bylo spíše naopak, nejdřív přišel úspěch mimo ČR.

Jakým způsobem řešíte zákaznický servis a podporu? Přece jen váš produkt není jednoduchý pro každého na první dobrou…

Určité základní vědomosti jsou k efektivnímu využívání 3D tiskárny nutné, a i proto se hodně soustředíme na vzdělávání. Pro velké korporace je totiž zatím neřešitelný problém zvládat efektivně zákaznickou podporu v segmentu 3D tiskáren v naší kvalitě. Zkuste si, když vám nejede tiskárna, se domoci pomoci v rámci komunikace s nějakým agentem, pokud firma třeba nemá ani dodavatele tady z Čech.

U kterých výrobků či kategorií očekáváte další rozšíření využití 3D tisku? Kolika procentům tržeb odpovídají dodávky pro průmyslové podniky?

Možná vznikl dojem, že děláme jen tiskárny pro běžné lidi, ale minimálně polovina obratu je z průmyslových firem, jen se to tolik nekomunikuje. Často je firmy berou jen jako další nástroj a nesdílejí, co na 3D tiskárnách dělají. Přitom například Škoda Auto má velkou farmu tiskáren. Řada firem se rozhoduje, zda koupí jednu velkou průmyslovou 3D tiskárnu nebo 40 našich. Případně mají mix, jednu velkou a každý vývojář má na stole jednu naši malou. Tak je to třeba v Black and Decker. Stává se, že někde ve světě se rozhodují a zaměstnanci jako nadšenci doporučují naše tiskárny. Nákupčí řekne, že je to moc levné na to, aby vše fungovalo, koupí nějaký drahý model, který nefunguje optimálně a zaměstnanci začnou nosit z domova vytisknuté lepší věci na naší tiskárně. Takto jsme pronikli do SpaceX. Nemusí se navíc tisknout celý produkt, ve Škodovce díky 3D tisku dělají přípravky na výrobu. Dříve něco navrhli a poslali externí firmě, zabralo to čtrnáct dnů, a když něco nefungovalo, proces se opakoval. Takto jsou schopni to v pátek nadesignovat a když v pondělí přijdou znovu do práce, mají vše vytištěné. Lidé zabývající se uhlíkovými vlákny si takto tisknou třeba high­‑end karbonové součástky na kolo. Pro pochopení toho, co vše se dá s 3D tiskem dělat, se snažíme evangelizovat společnost a ukazovat příklady. Lidé takové věci sledují a pak třeba za rok za dva začnou vlastní projekt, vybaví si naši tiskárnu a jdou si ji koupit.

Josef Průša

Společnost Prusa Research založil v roce 2012, v posledních letech patří mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy nejen v České republice. Josef Průša byl vyhlášen EY Podnikatelem roku 2021 pro Českou republiku a umístil se mezi 30 nejnadějnějšími mladými podnikateli v žebříčku Forbes Europe 30 under 30.

