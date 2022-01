První novinová společnost (PNS) a startupová taxislužba Liftago testují doručování tisku pro předplatitele v některých pražských částech. Technologická platforma může PNS v budoucnu pomoci i s řízením sítě a využití logistických kapacit.

Podle Ondřeje Vaňhy místopředsedy představenstva PNS je doručování předplacených novin logisticky velmi náročná disciplína, protože tisk, který PNS obdrží v nočních hodinách, musí být doručen do 7:30 do všech schránek předplatitelů.

„Každý den se dostávají naši koordinátoři do situace, kdy musí operativně hledat náhradu za náhle chybějícího doručovatele. Právě pro tyto účely je platforma Liftaga velmi zajímavé řešení. V současné době to testujeme v některých oblastech Prahy Východ a Prahy Západ tak, abychom ladili procesní stránku a současně si ověřili i samotnou nákladovost tohoto řešení. Koncový zákazník, předplatitel, by neměl poznat žádný rozdíl,“ říká Vaňha.

„Je řada firem, které se starají o naprosto zásadní služby a považujeme je za samozřejmost. Třeba distribuce novin, která se odehrává, když spíme. Baví mě, že s Liftago můžeme díky naší technologii dodávat nové schopnosti a možnosti firmám jako je PNS,“ napsal ke spolupráci na síti LinkedIn CEO Liftago Ondřej Krátký.

V PNS by rádi do budoucna hledali s Liftagem i další směry spolupráce. V úvahu přichází například využití platformy Liftaga pro řízení sítě PNS nebo „dovytížení“ logistických kapacit osmi tisiců doručovatelů a několika set rozvozových tras po celé ČR.

PNS je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa. PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky.