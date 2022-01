Po roce a čtyřech měsících skončil Pavel Kalouš na pozici PR manažera společnosti Rockaway a nově se rozhodl přijmout výzvu rozvíjet z pozice CEO česko-švýcarskou hodinářskou značku Chronotechna.

Chronotechna vznikla v roce 1946, původně vyráběla například známé hodinky Prim, které se ovšem časem vyčlenily do vlastní značky. Chronotechna v roce 2018 spustila veleúspěšnou kampaň na Kickstarteru, v níž značka získala více než dvět milionů korun na nové mechanické hodinky.

„Musím poděkovat Rockaway Capital za příležitost, spoustu zkušeností, krásných zážitků a vztahů se skvělými kolegy, kterých si nesmírně vážím. Někdy člověk musí zavřít oči a skočit. Proto díky úžasným investorům Harry Guhl, Jan Sykora a Adrian Buchmann, že na mě v Chronotechně vsadili a do rukou mi vložili ohromnou zodpovědnost,“ uvedl k přestupu na LinkedIn sám Kalouš.

Před působením v Rockaway psal téměř šest let pro časopis Forbes a jeho webovou verzi. Působil také ve vydavatelství Economia, Lidových novinách nebo Czech News Center. „Čeká mě hodně práce a dlouhá cesta se spoustou nových věcí a protože chci na téhle cestě být maximálně otevřený, rád je s vámi budu sdílet. Třeba to pro někoho z vás bude také inspirace zavřít oči, rozhoupat se k riskantní změně a skočit do neznáma,“ uzavírá Kalouš.