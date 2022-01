Martin Marek bude zodpovědný za korporátní marketing zahrnující i Brand Marketing a PR, řízení značkových prodejen nebo ambasadorů v místě prodeje.

Pod Martina Marka spadá nejen brand marketing a PR, ale i řízení značkových prodejen (Samsung Brand Shops Operations) a ambasadorů v místě prodeje (Field Operation) v Česku a na Slovensku. Martin Marek bude ze své pozice reportovat přímo prezidentovi společnosti Ki Young Younovi.

„Mým posláním je naslouchat trhu a pokračovat v dlouhodobém budování vztahu mezi značkou Samsung a spotřebiteli. Vztahu, který bude ještě nabitější pozitivními emocemi a odvahou zkoušet nové věci a který bude odpovídat tomu, co dnešní spotřebitelé od značek očekávají – a to jak v on-line mediích, tak i třeba v prostředí kamenné prodejny,“ říká Martin Marek, který do společnosti Samsung přišel s více než dvacetiletou zkušeností v budovaní značek a komunikačních strategií na marketingových pozicích ve významných mezinárodních společnostech rychloobrátkového zboží.

Významnou část svého profesního života působil Martin Marek ve společnosti Philip Morris International, kde začínal v roce 1999 nejprve jako manažer značek L&M a Marlboro, poté jako Trade marketing manažer nebo Marketing Services Manager. Následně vedl jako ředitel marketingu aktivity společnosti v Srbsku a Černé Hoře a později v Maroku, Tunisku a Mauretánii. Po návratu do Prahy zastával v letech 2013 až 2015 pozici Marketing Director ve společnosti Ritchy Group a v letech 2016 až 2019 Head of Branding ve společnosti Makro, respektive Metro Cash & Carry pro Česko a Slovensko. Naposledy pomáhal společnosti Imperial Brands budovat značkovou kategorii „produktů nové generace“ pro český a slovenský trh.