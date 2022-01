„Velkolepost je v dělání věcí, které se ještě nikomu předtím nepovedly.“ Ambasador značky Puma a světový rekordman Usain Bolt sdílí svou motivaci stát se nejlepším sprinterem všech dob.

V rámci kampaně „Only See Great“ poodhaluje Puma kariérní dráhu svých ambasadorů, kteří jejím prostřednictvím mluví o svých zkušenostech získaných na cestě za svými životními úspěchy. Hovoří o tom, jak na této cestě naslouchali hlasu svého srdce a sdílejí své vize s ostatními. V tomto rozhovoru Bolt mluví o svých mimořádných sportovních výkonech, počínaje prvními úspěchy a neúspěchy až po to, jaký odkaz za sebou zanechal.

„Jako junior jsem byl velmi, velmi talentovaný, ale když jsem se dostal do seniorské kategorie, byl jsem ještě poměrně mladý a naivní a měl jsem pocit, že na sobě nemusím tolik pracovat, abych mohl soutěžit na vysoké úrovni,“ řekl Bolt. „To, že jsem jel (na olympijské hry v roce 2004) do Atén a neprošel jsem prvním kolem, mi pomohlo si říct: ‘Musím pochopit, že pokud chci být nejlepší nebo pokud chci vyhrát zlatou olympijskou medaili, musím se tomu více odevzdat, musím na sobě více pracovat‘.“

Následovalo mnoho titulů, světových rekordů a medailí. Bolt říká, že „Udržet se roky na vysoké úrovni bylo velmi důležité v návaznosti na odkaz, který jsem vybudoval. Vyhrát jednu olympiádu může každý, ale vyhrát tři olympiády za sebou v průběhu osmi až deseti let je velmi obtížné. Pro mě to byl způsob, jak jsem se udržel motivovaný a soustředěný. Nevynechal jsem ani jeden rok, nesoustředil jsem se na čtyři roky dopředu, ale na každý jednotlivý rok po celou dobu. Každý jednotlivý rok byl důležitý, abych se udržel na vysoké úrovni, pokračoval v tréninku a práci na sobě.“

Přiznává, že mu předloni chyběla účast na olympijských hrách 2020 v Tokiu: „Když jsem se díval na olympiádu, opravdu se mi stýskalo. Zejména při sledování běhu mužů na 100 metrů, kdy jsem ve finále neviděl žádného Jamajčana. Tehdy jsem tam moc chtěl být. Podle mě si za Jamajku velmi dobře vedly ženy. Opravdu se znovu předvedly.“

Puma našla inspiraci pro svou kampaň v myšlenkách Shawna “JAY-Z” Cartera, kulturní ikony, byznysmena a filantropa, který řekl: „Vidím jen to nejlepší. Nespokojím se s tím vidět pouze dobré. Nevidím kompromisy. Ve všem, co děláme, bychom se vždy měli snažit dosahovat těch nejlepších výsledků. Něčeho, co vydrží.“