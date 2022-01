Na šťastné konce 1 575 příběhů se na Donio v roce 2021 vybralo 242 milionů korun, což činí bezmála trojnásobek příspěvků předchozího roku. Donio letos trojnásobně vyrostlo, v říjnu vstoupilo na Slovensko a ještě letos plánuje expanzi do Rumunska.

Celkový počet příspěvků, ať už na dobročinné sbírky nebo komerční projekty, byl v loňském roce 267 811, průměrně dárci přispívali 903 korun. Mezi nejúspěšnější dobročinné sbírky patří celonárodní akce – za zmínku stojí například iniciativa na pomoc pracovníkům zdravotnických zařízení během pandemie #Energiilekarum nebo soubor desítek sbírek Společně pro Moravu pro obyvatele zasažené tornádem. V roce 2021 rost počet komerčních projektů na podporu kulturních a společenských iniciativ. Mezi největší z nich patřil animovaný seriál Elišky Podzimkové Plešouni na osvětu dětské onkologie nebo šokující komedie Party hárder, za níž stojí Marty Pohl (známý též jako rapper Řezník).

„V roce 2021 jsme se setkali s neuvěřitelnou podporou veřejnosti a největším meziročním růstem za dobu naší existence. Za to všem, zakladatelům i dárcům, patří obrovské poděkování. Právě i díky dobrovolným příspěvkům na provoz naší platformy můžeme dále růst. V říjnu jsme vstoupili na slovenský trh a díváme se na další trhy, kde bychom mohli umožnit lidem za pomoci druhých změnit svůj příběh. Jednou takovou zemí je Rumunsko, kde žádná dárcovská platforma zatím neexistuje, což ale zdaleka neznamená, že by jednotlivci nehledali možnosti pomoci,“ vysvětluje další expanzní strategii zakladatel Donio David Procházka (na úvodní fotografii).

Krom zahraniční expanze Donio chystá i produktové novinky. Jednou z nich je tzv. Dobrovýzva, díky které budou moci přispěvatelé pomoci dobročinným sbírkám ještě o něco více. Princip je takový, že mohou vyzvat, například při příležitosti svých narozenin, své přátele nebo kolegy v práci, aby se místo na dárek složili na pomoc vybrané sbírce.

„Nadále pracujeme na tom, aby byla pomoc u nás i v zahraničí co nejdostupnější a pomáhání co nejjednodušší. I proto jsme rozšířili tým o profesně seniornější kolegy, kteří nám pomohou zejména se škálovatelností produktu a zahraniční expanzí,“ pokračuje Procházka. Tým Donio se totiž během pár měsíců rozrostl o posily jako je slovenský podnikatel Ivan Zaťko, produktový designer Marek Jelínek (ex-RegioJet) nebo bývalá marketingová manažerka Twista Ania Bornová (roz. Cingrošová). Tým obohatila i bývalá CEO Slevomatu Marie Havlíčková, která se stala jedním z hlavních mentorů projektu.

Za další prostor pro zlepšení považuje zakladatel Donio budování povědomí o značce mezi dárci. „Většina přispěvatelů přichází na Donio prostřednictvím konkrétních sbírek, aniž by věnovali pozornost samotné platformě, což je logické. Na druhou stranu je možné, že si na Donio nevzpomenou v momentě, kdy budou chtít založit sbírku nebo projekt. To bychom chtěli změnit,“ říká Procházka o důvodech plánované brandové strategie, jejíž součástí je větší jarní kampaň a kontinuální osvěta v oblasti crowdfundingu a pomáhání. Skrze edukativní obsah už nyní pomáhá zakladatelům dobročinných sbírek i komerčních projektů připravit co nejúspěšnější kampaně, věnovat se chce i inspirativnímu obsahu pro dárce.