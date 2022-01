Nejen na Facebooku je brand živ. Ostatní platformy nabízejí zajímavější publikum i výsledky, říká Ondřej Pavelek z Httpoolu.

Po odchodu z pozice šéfa Bistro Social ze skupiny Dentsu si dal Ondřej Pavelek několikaměsíční pauzu a ze tří nabídek nakonec zvolil společnost Httpool, která v Česku a na dalších 42 trzích ve světě zastupuje mimo jiné digitální platformy Twitter, LinkedIn, Tik Tok, Snap, AdColony, Spotify a Tripadvisor.

Jak je nastavený byznys model Httpoolu a jak se daří v Česku růst?

Fungujeme na základě kontraktů s platformami. Klienti u nás platí pouze za skutečné mediální útraty. Httpool je postaven na tom, že velkým platformám se ne vždy vyplatí otevřít pobočku a poskytovat podporu v malé zemi jako je ČR. Třeba v případě LinkedInu umíme zajistit pro české inzerenty stejnou úroveň služeb, jakou dostávají jejich globální klienti. Máme obrovské know­‑how z několika desítek trhů a k dispozici data ze všech kampaní na jednom místě, jsme schopni dát dohromady relevantní case studies a benchmarky. Umíme navíc nabídnout i prémiové formáty, které běžně dostupné nejsou. Poslední dva roky je na trhu vidět trend internalizace, spousta velkých klientů si staví vlastní in­‑house týmy. Z pohledu nákladů je to zdánlivě levnější, ale podle mě tím potenciálně ztrácejí trochu širší přehled o trhu. Takovým klientům můžeme ukázat, že to, co dělají oni, na dalších trzích dělají podobné firmy, a ukázat jejich výsledky. Co se týká objemu spravovaných mediálních investic, ročně rosteme o vyšší desítky procent, nicméně na českém trhu vidím ještě obrovský potenciál zvláště pro naše exportéry.

Zastupujete většinu sociálních platforem. Kde jsou vidět největší pohyby z pohledu tuzemských uživatelů?

Platformy, které reprezentujeme jsou velmi různorodé. Rozdělujeme je proto do tří sekcí, LinkedIn a Twitter vnímáme jako na byznys zaměřené platformy, na českém Twitteru se mimochodem dá otevřít reklamní účet jen přes Httpool. Ve druhé skupině označené jako média pro mladší publikum nabízíme Snapchat a TikTok. Překvapilo mě, že Snapchat není mrtvý, vrchol měl sice někdy v roce 2017, kdy se pořádaly konference na strategie na této síti, vlna ovšem podobně jako v případě Clubhousu celkem rychle utichla. Ovšem když jsem nyní viděl data, překvapilo mě, že Snapchat využívá v ČR každý měsíc milion uživatelů. Za poslední rok a čtvrt se počet téměř zdvojnásobil. U nejmladší cílovky 13 až 18 let je zastoupení větší než na Instagramu.

A ta třetí skupina?

Třetí skupinu tvoří progresivní platformy, kam řadíme Spotify, AdColony nebo TripAdvisor. Spotify v sobě nádherně snoubí možnosti audio i videoreklamy v kombinaci s konverzními prvky, tím je poměrně unikátní. AdColony zase přináší možnosti videoinzerce v mobilních aplikacích, které na českém trhu používá vice než tři miliony uživatelů. TripAdvisor asi není třeba představovat, pro inzerci jakkoliv související s cestováním a lifestylem se jedná o skvělou volbu, protože se zde soustřeďuje bonitnější cílová skupina.

Platí, že mladá generace má Facebook za síť svých rodičů a proto hledá jiné, kde není tolik pod „dohledem“?

Není to tak, že by účty na Facebooku vůbec neměli, spíš tu platformu využívají jinak. Mladí primárně hledají, co je baví, že tam není rodičovský dozor, je pro některé spíše bonus. Mezi Snapchatem a TikTokem je velký rozdíl z pohledu zcela jiné konzumace. Snapchat je jako Whatsapp s obrázky, chatovací aplikace, která vyžaduje větší aktivitu a komunikaci, na druhou stranu mizí sociální tlak v podobě engagementu, lajků a podobně. TikTok můžeme připodobnit k mobilní variantě YouTube, u níž lidé sedí a projíždějí videa. Na TikToku nejčastěji inzerují zadavatelé z oblasti beauty — příkladem může být třeba L’Oréal — retailu a telca, už teď registrujeme rostoucí zájem ze strany e­‑commerce, pharma a e­‑sportu.

