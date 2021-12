Podnikatele Libora Malého si většina lidí spojuje se značkou Jobs.cz, což byla úplně první registrovaná česká doména. Projekt, který začal budovat v roce 96, prodal před devíti lety za více než miliardu korun. Nyní přichází s online prodejem vín.

Malý se před pár lety stal spolumajitelem vinařství Šílová. V e-shopu s názvem Umění vína se budou prezentovat malé, rodinné podniky, které si na budování vlastního online prodeje netroufají.

„Malá, rodinná vinařství nemají vlastní e-shopy, nechtějí jim věnovat čas a energii. Od toho jsme tu my,“ říká Libor Malý a dodává: „Naším cílem je pomoci kvalitním vinařům prodat jejich vína lidem, kteří je ocení. Oni se budou moci věnovat vínu, my zajistíme obchodní stránku věci. Zákazníkům nabídneme cenu jako ve sklepě a vinařům férové ceny za jejich vína. V tom vidím velký smysl pro všechny zúčastněné.“

Sortiment e-shopu Umění vína tvoří vybraní čeští a moravští vinaři, v tuto chvíli je jich přes 30 a jedná se o menší a středně velká vinařství, která byla vybrána s ohledem na kvalitu vín, jejich úspěchy v soutěžích a jejich hodnocení od znalců vín a sommeliérů. Toto portfolio bude dále rozšiřováno a stane se tak online místem, kde si zákazník vybere to nejlepší z lokálního trhu.

Libor Malý

Do projektu, který bude stát desítky milionů korun, se stále investuje. Kromě vybudování samotného e-shopu jde třeba o prostory v Branickém pivovaru. Jejich původně pivní sklepy jsou totiž ideálním místem pro skladování vína. Dále se investovalo do speciálního vozu pro převoz vína. Ten je vybaven tak, aby převážená vína při transportu neutrpěla.

Kromě vína bude možné spojit nákup vína s uměleckými díly různých autorů. „Začínáme s umělci, kteří oslovili nás a jejichž umělecká díla nás obklopují. Do budoucna si u nás vyberou lidé, kteří se chtějí obklopit krásou, i kteří chtějí investovat. Tuto sekci budeme rozvíjet postupně. Na cestě za vínem potkáváme spoustu zajímavých lidí a bylo by škoda se uzavřít do předem nadefinovaných kategorií a nenabídnout je i našim zákazníkům. Věříme, že v dobrém slova smyslu budeme průběžně překvapovat,“ dodává Malý.

V rámci projektu se do budoucna plánují přidat i cesty za vínem, degustační setkání nebo výlety po vinařských akcích. Namísto klasického e-shopu půjde o komplexní web, kde zákazník dostane možnost nejen objednat si víno od oblíbeného vinaře, ale třeba zařídit si návštěvu ve sklepě.