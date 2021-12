V pondělí 20. prosince vyjde speciální rozšířené vydání týdeníku Marketing & Media. Mapuje uplynulý rok napříč obory médií, komunikace, reklamy, eventů, sportovních akcí, retailu a celého marketingu.

Hlavním tématem Ročenky MAM je pozornost a to, jak ji získat, neztratit a jak o ni smysluplně usilovat. Dozvíte se, o čí pozornost museli v uplynulém roce bojovat šéfové a majitelé firem, kdo naopak soupeřil o tu jejich a kdo byl v tomto boji úspěšný. O to, co zaměstnává jejich pozornost se s vámi podělí například Magdalena Souček (EY ČR), Vladimír Finsterle (Pears Health Cyber), Vanda Wolfová (Google), Simona Kijonková (Packeta), Tomáš Budník (Thein), Tomáš Varga (Publicis) a řada dalších.

Ročenka MAM, kerá vychází na 72 stranách příští pondělí, ale nabízí mnohem více: řadu článků poskytující vhled do stavu jendnotivých oborů marketingové komunikace, celkem pět velkých rozhovorů, šest rozsáhlých anket, komentáře, bezpočet názorů a přehledy akcí a soutěží na rok 2022.

V rozhovorech se můžete těšit například na zhodnocení mediálního trhu očima Lukáše Bartoně (PHD), zákulisní informace o vzniku oceňovaných kampaní se dozvíte od Petry Jankovičové (Triad) a stav české PR komunikace zhodnotí Rostislav Starý (PR.Konektor).

Speciální vydání MAM 51–52/2021 má 72 stran a vychází 20. 12.



V případě, že nejste předplatiteli, máme pro Vás připravenou speciální nabídku. Při zakoupení jakéhokoli balíčku s předplatným od nás dostanete Ročenku 2021 jako dárek*. Předplatné můžete zakoupit na stránkách https://mam.mam.cz/shop.



* Akce trvá do 31.1.2022 nebo do vyprodání zásob.Tištěné, kompletní a expertní předplatné, zasíláme poštou. V rámci digitálního předplatného Vám časopis MAM zpřístupníme v online verzi.

Pokud byste si rádi objednali jeden, nebo více výtisků tohoto speciálu, obraťte se hned na brand manažerku týdeníku @Kristinu a výtisk/y ročenky si dopředu objednejte. Digitální verze tohoto speciálu bude od pondělí 20. prosince k zakoupení na https://mam.mam.cz/.