Sýrová sezóna bude od 29. listopadu opět v nabídce, netrpěliví zákazníci se tak po 10 měsících opět dočkají oblíbených produktů. Na komunikační kampani se podílí agentury DDB, Follow Bubble, MSL, a OMD.

Sýrovou sezónu uvádí McDonald’s a spolupracující agentury pod novým kreativním konceptem Sýýýr is hýýr. Ten se promítne do celé komunikace, jak v restauracích, tak v online a na sociálních sítích. Motiv sýru se promítne také do aplikace a webových stránek. Kromě nového vizuálního provedení s sebou přináší i nové produkty. Klasiky jako je Swiss King nebo Cheese King nyní nově doplňuje také Cheese King Jalapeños, hermelínky v menu nebo Swiss King Bagel, díky němuž se Sýrovka rozrůstá nově i do snídaňové nabídky.

„Sýrová sezóna je naše dlouhodobě nejočekávanější prémiová produktová kampaň. To dokládají i četné dotazy ze strany našich zákazníků, které v podstatě nikdy nekončí, což nás samozřejmě moc těší. Doufáme, že novinky v portfoliu i nový komunikační koncept zaujmou a setkají se s nadšením,“ říká Martin Troup, marketingový ředitel. Oblíbenost mezi zákazníky dokazují i prodeje, průměrně se prodá 2 miliony burgerů z nabídky Sýrové sezóny.

Za vizuální podobou kampaně stojí DDB, komunikaci na sociálních sítích a spolupráci s influencery zaštítí Follow Bubble, o PR komunikaci se postará MSL, nákup mediálního prostoru v online zajistí OMD.