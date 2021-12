Petra Benešová, zkušená novinářka s praxí z rozhlasových, televizních, internetových i printových médií, se po dvou letech vrací do redakce Seznam Zprávy. Tentokrát zaujme pozici zástupkyně šéfredaktora.

„Seznam Zprávy při dalším rozvíjení svého obsahu kladou velký důraz nejen na rychlé zprávy, ale i důkladné, autorské pokrývání událostí, vlastní zjištění a analýzy. A právě spolupráce s domácím týmem a týmem rozhlasového zpravodajství bude novou rolí Petry Benešové v redakci Seznam Zpráv,“ říká šéfredaktor Jiří Kubík a dodává: „Petra je výborná novinářka a skvělá kolegyně. Ve své kariéře získala řadu cenných zkušeností a jsem rád, že je nyní opět uplatní v naší redakci. Na spolupráci s ní se moc těším.“

Petra Benešová je další ženou ve vedení redakce. Zástupkyní šéfredaktora je také Simona Holecová, která má nově na starosti mimo jiné zahraniční zpravodajství. Do užšího vedení redakce patří také Zdeněk John a Martin Jašminský.

„Seznam Zprávy za poslední dva roky udělaly neuvěřitelný pokrok. Propojením mnoha formátů, videa i audia právem patří mezi nejlepší a nejsledovanější zpravodajství na trhu, a je mi tak velkou ctí se na jejich dalším rozvoji podílet,“ komentuje svůj nástup na pozici Petra Benešová.

Jako novinářka začínala v Mladé frontě Dnes, později psala i pro domácí zpravodajství Hospodářských novin. Osm let strávila v reportérské a domácí redakci Českého rozhlasu – Radiožurnál na pozici reportérky a editorky. V Seznam Zprávách po jejich startu v roce 2016 vedla televizní tým, posléze editovala byznysový pořad. V roce 2020 stála u spuštění nové zpravodajské stanice CNN Prima News, kde řídila zpravodajství. Po roční pauze v soukromé IT firmě se vrátila do Seznam Zpráv.