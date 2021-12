Tržiště Mall rekordně roste a hlásí stále větší počet nových partnerských e-shopů. Za jediný den jich nyní přibývá více než desítka, přičemž zájem o prodej na tržišti mají prodejci všech velikostí a kategorií.

Obchodníkům se navíc díky partnerskému programu daří rychle růst i expandovat. Za hranice míří více než čtvrtina obchodníků a partnerské e-shopy již generují více než 40 procent objednávek na Mall.cz. S pomocí 2 600 partnerských e-shopů již online tržiště nabízí více než 2,6 milionu položek a pro zákazníky má široký sortiment i v kategoriích, v nichž dosud nebyl Mall aktivní.

E-commerce i v roce 2021 dále rapidně roste a obchodníci si uvědomují důležitost diverzifikace svých prodejních kanálů. Vstup na internetové tržiště proto volí tradiční kamenní obchodníci i zaběhlé e-shopy, které hledají nové zákazníky.

„Rychlý růst tržiště je skvělou zprávou pro zákazníky. Právě přítomnost různorodých prodejců a možnost pohodlně a na jediném místě nakoupit vše, co potřebují, je tím, co zákazníky k nákupu na tržišti vede nejčastěji. Mall je pro ně zárukou vysoké úrovně doprovodných služeb, kvalitní zákaznické podpory a možností nakoupit vše s jedinou registrací, v dobře známém prostředí, a navíc za jediné poštovné,“ popisuje Jakub Kováč, ředitel programu Mall Partner.

Jedním z velkých nově zapojených partnerů je například oblíbené hračkářství Hamleys, které u zákazníků i vzhledem k nadcházející vánoční sezóně sklízí velký úspěch, a v příštím roce se s Mall chystá expandovat do dalších zemí. Jen v průběhu listopadu rozšířilo své působení za hranice 75 nových partnerů, tedy čtvrtina zapojených do programu. Mezi prodejní kategorie, kam se nejnovější partnerští obchodníci nejčastěji řadí, patří kromě počítačové a bílé techniky například nábytek, DIY či móda, tedy segmenty, které na tržišti fungují prakticky výhradně díky partnerskému prodeji. Kromě Slovenska je skrz Mall Partner možné expandovat také do Maďarska, Polska, nebo na Slovinsko.