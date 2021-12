Porci života navíc, jak Oktagon MMA spojila síly s jedničkou na trhu a navázala oficiální dlouhodobou spolupráci.

Společná cesta Dáme jídlo a organizace Oktagon MMA začala již v květnu letošního roku, kdy Dáme jídlo spojilo síly s promotérem a spolumajitelem organizace Ondřejem Novotným. Ten se stal ambasadorem značky Dáme jídlo a později také moderátorem podcastu Porce života navíc.

“Po společných diskuzích nám navázání spolupráce i s celou organizací Oktagon MMA přišla jako přirozená volba. K tomuto rozhodnutí nás přiměl i fakt, že několik turnajů se koná u našich sousedů na Slovensku, kde působíme pod nadnárodním brandem foodpanda,” přibližuje vznik spolupráce CEO Dáme jídlo Filip Fingl.

S Oktagon proběhlo realizování spolupráce poprvé při turnaji Oktagon 26 na pražské Štvanici, teď obě značky věří, že nově navázaná spolupráce bude dlouhodobá. “Během července na Štvanici jsme si vyzkoušeli, jak by nám takové partnerství ladilo a ukázalo se, že Dáme Oktagon, jak se celá spolupráce jmenuje, dává velký smysl” říká marketingový ředitel Oktagonu Nikolas Pátek.

Sportovní aktivity podporuje brand Dáme jídlo dlouhodobě. Oktagon se aktuálně chystá na v pořadí už svůj devětadvacátý číslovaný turnaj v Brně. Bojovníci, tým i fanoušci se právě tam mohou těšit na “Porci života navíc”. A jak to bude probíhat? “Diváci i bojovníci si určitě všimnou nového partnerství, protože Dáme jídlo bude jako hlavní partner uprostřed klece. A fanoušci budou mít i důvod k radosti, protože během vysílání přenosu turnaje budou moct využít kupóny na nákup v aplikaci Dáme jídlo” objasňuje Nikolas Pátek. “Jak to u úspěšných sportů bývá, i za MMA se skrývá velká fanouškovská základna a co neodmyslitelně patří k fandění? Přeci dobré jídlo,” dodává s úsměvem Filip Fingl.