Od začátku prosince je novou PR manažerkou Skupiny Srovnejto spadající pod Bauer Media Group Lucie Dosedělová. Kromě odpovědnosti za externí a interní komunikaci bude působit i v roli tiskové mluvčí.

Tuto funkci doposud zastávala v Zoo Praha, na včerejším předávání za ni také převzala stříbrné ocenění Mluvčí roku 2021 v kategorii veřejný a neziskový sektor. „Komunikace Skupiny Srovnejto prošla v posledních měsících velkou transformací. Nyní je naším úkolem zohlednit to v prezentaci značky jak navenek, tak uvnitř stále se rozrůstající společnosti. Jsem proto velmi rád, že do nově vzniklého interního marketingového týmu přichází další profesionál, který se komunikaci s médii věnuje už řadu let,“ komentuje příchod Dosedělové Head of Marketing Skupiny Srovnejto Josef Matějovič.

Dle jeho slov ukázala aktuální situace na trhu s energiemi, že se na Srovnejto mohou klienti spolehnout v jakékoli životní situaci, a to zejména díky odborníkům, kteří ve skupině působí. „Těší mě, že další takový člověk posílí právě náš marketingový tým a pomůže nám optimalizovat komunikační nástroje, abychom zvýšili povědomí o našem působení i portfoliu služeb,“ dodává.

V oblasti public relations a médiích působí Dosedělová téměř 15 let. Před pražskou zoologickou zahradou byla tiskovou mluvčí a vedoucí oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje, předtím reportérkou televizního zpravodajství televize Prima a vydavatelství Vltava Labe Média. Aktivně se věnuje propagaci oboru public relations pro odbornou i laickou veřejnost, vede kurzy mediální komunikace a PR poradenství převážně na severu Čech. Již několik let je členkou PR klubu a letos podruhé ve své kariéře uspěla v ocenění Mluvčí roku. „Přechod ze státní správy do světa financí je pro mě velkou výzvou. Těším se, že budu mít možnost pokračovat v budování vztahů s novináři a informovat veřejnost o všech tématech z oblasti rodinných výdajů,“ uvádí Lucie Dosedělová, PR manažerka a mluvčí Skupiny Srovnejto.

Nově do Skupiny Srovnejto přišla na pozici Brand manažerky Lenka Derenčényiová, která dříve vedla marketingovou komunikaci CompuGroup Medical ČR nebo startupu Pointa spadající pod Creative Dock. Přes čtyři roky také působila v brand marketingu společnosti RedBull pro Českou republiku a Slovensko.