TV Nova představila novou moderátorskou dvojici Televizních novin – Veroniku Petruchovou a Martina Čermáka, Doplní stávající dvojice Lucii Borhyovou a Reye Korantenga a Kristinu Kloubkovou s Martinem Pouvou.

Obě nové tváře Televizních novin jsou již divákům TV Nova dobře známé. Veronika Petruchová vystudovala žurnalistiku a nová média. Na Novu nastoupila v roce 2015 jako redaktorka ve zpravodajství, pak se věnovala natáčení reportáží ze světa showbyznysu a světa slavných. Postupně začala i moderovat, nejprve ranní Televizní noviny, postupně se přidaly i další formáty – Snídaně s Novou a Polední a Odpolední TN. V průběhu letošního roku také TN Live, což je živé vysílání v rámci webu TN.cz.

Veronika se ve volném čase věnuje procházkám v přírodě se psem Woodym, hraje volejbal a ráda navštěvuje společenské a kulturní akce. „Na moderování večerních Televizních novin se těším. Poctivě jsme s Martinem trénovali, i když na takovou relaci se asi nedá úplně dokonale připravit, je to živé vysílání, v němž musíte neustále reagovat na aktuální dění. A musím se přiznat, že oceňuji, že mám na rozdíl od svých předchozích zkušeností vedle sebe parťáka, takže věřím, že to ve dvou vždy zvládneme,“ říká Veronika Petruchová.

Martin Čermák je v TV Nova už deset let, doposud moderoval Sportovní noviny a od roku 2018 je i vedoucím vydání, což obnáší dohled nad podobou a obsahem celé relace, zařizování výjezdů štábů nebo koordinace kolegů v redakci i v krajích.

Martina velmi baví jazyky, díky ročnímu studiu v Brazílii mluví plynně portugalsky. Rád čte a chtěl by napsat knihu. „Televizní noviny vnímám jako to nejprestižnější místo, kterého lze v mé profesi v Česku dosáhnout. Je to velká zodpovědnost a pro nás oba obrovská příležitost se dál zlepšovat. Moc se na tuto novou roli těším a budu ji s pokorou vykonávat nejlépe, jak jen dovedu,“ dodává Martin Čermák.