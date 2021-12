Společnost #HolkyzMarketingu, která už sedm let vzdělává všechny, kdo se zajímají o marketing, představuje s příchodem zimy redesign značky. Nová designová identita ponechává charakteristický známý růžový hashtag a odráží sílu i různorodost komunity.

Za redesignem stojí, symbolicky, další ženská komunita, a sice Ladies, Wine & Design. #HolkyzMarketingu zažívají rekordní rok růstu a v lednu mimo jiné spustí nový web, na němž budou prezentovat eventy, akademie, e-booky, mentoring, ale i volné pracovní pozice nebo tipy na experty v marketingu. Kromě toho odstartují začátkem prosince na YouTube vzdělávací pořad Výtah, v němž bude jedna z vedoucí trojky, Pavlína Louženská, zpovídat osobnosti ze specializovaných marketingových oblastí.

Cílem vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu je od roku 2014 propojovat mezi sebou marketér(k)y a všechny, které zajímá marketing, reklama a moderní technologie. Začínala jako úzce profilovaná skupina na Facebooku, dnes čítá téměř 30 tisíc členek. #HolkyzMarketinguse staly firmou, která buduje rozsáhlou vzdělávací platformu. Společnost vedou tři ženy a tým, který i s lektory a mentory dosahuje sto padesáti spolupracovníků. Do konce letošního roku si kladou za cíl proškolit 10 tisíc holek i kluků v rámci všech eventů a akademií.

S růstem se proto #HolkyzMarketingu rozhodly i pro redesign značky, s nímž pomohla další ženská komunita. „Když za námi holky přišly s tím, zda bychom jim nepomohly s redesignem webu, bylo nám jasné, že jedna věc musí zůstat. Jejich pověstný růžový hashtag. Právě od něj jsme se rozhodly odrazit. Našim cílem bylo vytvořit jednotnou identitu, která bude reflektovat to, že #HolkyzMarketingu vyrostly v něco většího. Proměnily se ve velkou pulzující komunitu. Hashtag už nezastupuje jen facebookovou skupinu, ale celé portfolio činností a oblastí. Abychom tuto skutečnost zdůraznily vizuálně, rozbily jsme slavný hashtag do čtyř vzájemně propletených pruhů, ve kterých se odráží synergie. Geometrický tvar pruhu se pak prolíná celým vizuálním systémem. Co se týče barev, rozhodly jsme se více odvázat, původní pastelově růžovou jsme nahradily magentou a novou hlavní barvu osvěžily jemnou barevnou paletou,“ vysvětluje k redesignu duo Alina Shupikova a Anna Belosouva z Ladies, Wine & Design.

Nového vzhledu se začátkem roku dočká také web. „Setkávaly jsme se s tím, že web nedostatečně informoval a neukazoval všechno, co děláme. Proto ho plánujeme efektivněji seskládat a přidat všechny informace a projekty, které potřebujeme komunikovat,“ doplňuje spoluzakladatelka #HolkyzMarketingu Aneta Martinek.

YouTube kanál Výtah

Ještě více do hloubky budou pro všechny zájemce relevantní marketingová témata diskutována v rámci nového YouTube edukativního pořadu. „Rozhovory budou rozděleny na tři části. Úvodní, kdy i divák začátečník pochopí, o čem je řeč. Poté se v rozhovoru postupně půjde do hloubky daného tématu. Součástí rozhovoru bude i zaměření na uplatnění na pracovním trhu a převedení do praxe,“ vysvětluje Martinek. Mezi prvními hosty se představí například redaktorka Thea Kučerová, zakladatelka WeDigital Andrea Hurychová nebo Country managerka media Refresher Nikita Jankovičová. Rozhovory se všemi odborníky povede zakladatelka Pavlína Louženská.