Český výrobce karbonových rámů pro jízdní kola Festka má nového generálního ředitele. Je jím Roberto Sadowsky, který dříve šéfoval společnosti Pinarello US.

„Trvalo nám deset let, než jsme vyvinuli produkt a našli pro něj zákazníky. Nyní je čas posunout Festku na další úroveň,“ říká spoluzakladatel společnosti a hlavní produktový designér Michael Moureček.

Sadowsky přináší bohaté zkušenosti z byznysu na nejvyšší úrovni. Narodil se a vyrostl v Itálii a posledních jedenáct let vedl americké pobočky prestižních italských sportovních značek, jako například Dainese a Pinarello. Roberto, který se v předchozí etapě své kariéry věnoval oblasti prodeje na všech možných úrovních, získal během svého působení v USA velké zkušenosti ve všech aspektech podnikového řízení. K České republice má zvláštní vztah, neboť jeho matka je Češka, která jej od dětství učila svůj rodný jazyk.

„Ambicí společnosti Festka je stát se celosvětově nejvýznamnějším a nejautentičtějším klíčovým hráčem v oblasti luxusních a high-end jízdních kol,“ říká ke svému jmenování Roberto Sadowsky. „Festka je sice malá společnost, ale vytvořila si neuvěřitelně silnou značku a oddanou zákaznickou základnu. Sama vyrábí unikátní technologií rámy a kola, která si kupují a oceňují lidé na celém světě. Naším záměrem je na těchto mimořádných základech dále stavět, a to tak, že výrazně rozšíříme naše výrobní kapacity, a přitom zůstaneme zde v Česku.“

Sadowsky prý Festku nejdřív sledoval z vlastního zájmu zpovzdálí. Až po čase si začal povídat se spoluzakladateli o jejich ambicích a plánech do budoucnosti. „Vždycky jsem cítil, že značka má zvláštního ducha, kterého jsem nikde jinde neviděl. Česko je zemí bohatou na technické know-how v oblasti výroby a designu, se spoustou šikovných lidí ochotných inovovat a vytvářet hodnoty. V něčem mi připomíná Itálii před globalizací. Toto skvělé prostředí nám umožní inovovat a přinést do cyklistického průmyslu jedinečný výrobní i obchodní model.“

Spoluzakladatelé společnosti Festka se doposud podíleli jak na vedení společnosti. Ondřej Novotný zodpovídal za výrobní proces a Michael Moureček za vývoj. Příchod Roberta Sadowského jim uvolní ruce a umožní jim plně se věnovat důležitým úkolům, které je čekají.

Když se jich tří zeptají, co by si za Festku přáli, mají připravenou odpověď: „Chceme vyrábět kola, do kterých se lidé zamilují.“

Roberto je absolventem Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, třetí nejstarší univerzity v Evropě, kde vystudoval ekonomii. Je ženatý a má dvě děti. Hovoří italsky, anglicky, česky, německy a španělsky. Volný čas tráví rád s rodinou v přírodě. Mezi své oblíbené aktivity řadí lyžování, turistiku, cyklistiku, plavání a windsurfing.