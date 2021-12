Po jarním vstupu na český trh pokračuje Everli v expanzi do dalších měst. Posledním přírůstkem do obsluhovaných měst jsou Most, Opava, Frýdek-Místek a Zlín, která byla uvedena do provozu v listopadu.

Po úspěšném spuštění služeb v hlavním městě zahájila společnost Everli v březnu, červnu, říjnu a listopadu expanzi do dalších měst v České republice. Po Praze následovalo Brno a Ostrava a nyní mohou služeb shopperů Everli využívat i obyvatelé dalších 13 měst. Jedná se o Plzeň, Olomouc, Havířov, Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Kladno, Most, Opavu, Frýdek-Místek a Zlín.

Logistický model společnosti Everli je založen na službě shopperů Everli s flexibilními pracovními příležitostmi (princip crowdsouringu), kteří mohou doručovat velké objemy nákupů, které pokryjí celý týdenní nákup. Tento logistický model nevyžaduje centralizovaný sklad ani nákladní automobily a jeho flexibilita a škálovatelnost umožnila Everli nabídnout službu doručování potravin ve stejný den v oblastech s malou/střední hustotou osídlení, kde dříve hráči na trhu s online potravinami neměli dostatečnou nabídku.

„Tímto způsobem můžeme nabídnout příležitost nejen velkým prodejcům potravin, ale zejména i menším hráčům na trhu se specializovaným sortimentem, například bioprodukty, vínem, lokálními produkty a řadou dalších. Naším cílem bylo působit do konce roku v 16 městech, což se nám podařilo splnit,“ zhodnocuje Anka Podkowinska-Tretyn, chief business officer International a Country Manager for Poland Everli.

Po úspěšné expanzi na český trh přišla společnost Everli s programem Everli Plus. Plus v současné době nabízí bezplatné doručení všech potravin za fixní měsíční poplatek 99 korun nebo roční poplatek 1 099 Kč (92 Kč měsíčně). „Toto je teprve začátek programu Plus a v příštím roce nás toho čeká ještě více! Právě teď nabízíme Everli Plus na rok zdarma každému novému zákazníkovi, který provede objednávku do 7 dnů od registrace. Nabídka platí do 24.12.,“ doplňuje Anka Podkowinska.