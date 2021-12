E-shop Grizly.cz, který nabízí ořechy a sušené ovoce, stejně jako vitamíny a doplňky stravy atakuje půlmiliardový obrat a chce dál růst. Pomoci má nejen expanze do Polska. Daří se mu i na Slovensku. V Česku nedávno spustil bezobalový prodej v rámci řetězce Albert.

V loňském roce měla firma obrat přes 300 milionů korun a letos je cílem 450 milionů korun. Jen za listopad utržili v Grizly.cz 55 milionů korun, což představuje meziroční nárůst ve výši 20 procent. Aktuálně se nejvíce daří prodeji ořechů. Za letošek už e-shop prodal 150 tun kešu, což je zhruba o polovinu více, než loni. Obchod také výrazně roste na Slovensku, letos meziročně o 100 procent.

„Tempo růstu jsme museli korigovat s ohledem na naše výrobní a logistické možnosti. Ale pro příští rok máme velké plány. Přebrali jsme zcela nové haly, díky kterým ztrojnásobíme naše prostory pro výrobu i skladování. Expandujeme do Polska a v Česku a na Slovensku plánujeme 360° komunikační kampaň,“ říká Petr Miklík, který na jaře nastoupil na pozici CMO Grizly, kam přešel z letákové společnosti Kupi.cz.

Aktuálně má v plánu „upgradovat“ komunikační koncept, s čímž by mu měla pomoci nově vybraná agentura. „Češi mají o zdravou stravu zájem, zároveň se vyrojila větší konkurence, takže jsme se rozhodli dále posilovat náš brand a více investovat například do facebookové reklamy, kde jsme začali spolupracovat s Petrem Handlířem. Jen v listopadu jsme do ní dali přes milion korun,“ říká Miklík s tím, že pozoruje zájem i o různé potraviny pro celiaky, bezlaktózové potraviny nebo náhradní sladidla jako Xylitol.

Grizly aktuálně testuje i bezobalový retail s rámci shop in shop projektu v prodejně Albert na pražském Chodově, kde je dodavatelem ořechů. Doposud byla značka zastoupena jen v prodejnách se zdravou výživou. E-shopu se podle Miklíka podařilo chytit vlnu zájmu o zdravé stravování, lidé Grizly objevili už před covidem, protože některé speciální potraviny v prodejnách nenacházeli. Pandemie pak prodeje ještě podpořila kvůli e-commerce boomu. Výhledově by chtěla značka i vlastní prodejny, nyní se chystá také více zaměřit na bezobalové řešení a vratné obaly, podobně jako je nedávno zavedla Tierra Verde na Rohlíku.