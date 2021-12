Program má za cíl doplnit počty interních kurýrů a usnadnit zajištění logistiky také ve vzdálenějších regionech a na zahraničních trzích. Franšízantům DoDo nabídne svou data-driven logistickou platformu vyvinutou pro městskou logistiku poslední míle, vlastní klientelu i potřebné know-how. Firma očekává především urychlení a zefektivnění expanze jak po Česku, tak za hranice.

Společnost DoDo kromě domácího trhu působí také na Slovensku, v Polsku, Bulharsku nebo v Maďarsku, aktuálně expanduje také do Německa a v brzké době se chystá mimo jiné také do sousedního Rakouska. Franšízový program, který firma nyní oficiálně spouští, představuje způsob, jak expandovat ještě efektivněji.

„Naše počátky sahají do roku 2015, přičemž za necelé 4 roky jsme se dokázali rozrůst do celkem 50 míst v šesti různých zemích a naše flotila nyní čítá přes 800 automobilů. Nyní je čas se o náš úspěch podělit a do provozu zapojit i menší dopravce, kteří díky partnerství s DoDo získají přístup k našemu know-how, unikátní logistické platformě, silné značce, a především k již nasmlouvaným klientům. Tím je náš program naprosto unikátní, protože záruka byznysu u franšíz rozhodně není běžná,“ vysvětluje Michal Menšík, CEO DoDo Group.

Michal Menšík

V roce 2020 DoDo spustilo první franšízu, od té doby se podařilo jen v rámci testování navázat spolupráci s dalšími 14 partnery. Nyní proto DoDo přichází s otevřeným programem, v rámci nějž chce síť franšíz rozšířit a navázat spolupráci s dalšími dopravci. Dosud se firmě za využití franšíz podařilo kompletně logisticky obsloužit Slovensko, urychlit expanzi do Maďarska a zároveň své služby rozšířit do odlehlejších regionů České republiky.

DoDo partnerům propůjčí technologickou platformu GAIA, která při zajišťování městské logistiky řídí plánování tras i třeba nakládání s hotovostí a péči o vozový park a kurýry. S pomocí čidel v autech, které kontrolují ohleduplnost jízdy, a zákaznických hodnocení, dokáže platforma mimo jiné vyhodnotit skóre jednotlivých kurýrů, které odráží kvalitu jejich práce i případné nedostatky. Na základě toho lze s kurýry dále pracovat, odměňovat je za dobře odvedenou práci a v případě potřeby dovzdělávat tak, aby kvalita služeb zůstala zachována na nejvyšší možné úrovni.

„Franšízový program vnímáme jako přínosný i z hlediska kvality našich služeb, pro níž jsou stěžejní schopní kurýři. Velmi si proto zakládáme na osobním přístupu a snažíme se našim kurýrům zajistit maximální péči. To je ve velkých týmech, které čítají stovky lidí, velmi obtížně realizovatelné. Majitelé franšíz se naproti tomu o individuální servis dokáží skvěle postarat. Ve svých menších týmech zpravidla každého kurýra dobře znají a mají dostatek prostoru na to, aby se každému dokázali věnovat. Spokojenost kurýrů se pak samozřejmě odráží v kvalitě služby pro zákazníka,“ dodává Stanislav Nečas, který má v DoDo z pozice Head of Franchise rozvoj franšízy na starosti.

Od navázání partnerství s prvními franšízanty DoDo eviduje 17procentní nárůst produktivity v porovnání s klasickým provozem a nehodovost poklesla dokonce o 50 procent. Během první poloviny následujícího roku DoDo plánuje počet franšíz ztrojnásobit a spustit provoz také v dalších zemích Evropy.