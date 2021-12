Evropský online prodejce vozů Carvago významně posiluje své oddělení komunikace. Na pozici šéfa PR nastupuje Jan Vavřík, který dříve působil jako tiskový mluvčí O2 Czech Republic. Jako senior content manažer tým posílí Jiří Červenka, který přichází z pozice šéfredaktora webu Euro.cz.

Nový komunikační tým se zaměří na podporu probíhající celoevropské expanze Carvago i posílení vnímání značky jako leadera změny a nových standardů při nákupu ojetého vozu online. Jan Vavřík (na úovodním snímku) přichází z O2 Czech Republic, kde působil v tiskovém oddělení. Zkušenosti získal také jako PR manager společností PlayStation a GoPro, kde měl na starost komunikaci s médii a organizaci eventů značek. Ve své nové pozici bude zodpovídat za kompletní PR aktivity společnosti i koordinaci zahraničních agentur, která je v rámci expanze na nové trhy klíčová.

„Carvago je příslibem, že se prodej vozů díky technologiím konečně posune do 21. století. Ve své kariéře jsem udržoval a snažil se rozvíjet zavedené značky, ale Carvago značku teprve budujeme, a to je pro mě ta největší výzva. Budoucnost patří e-commerce a Česko tak může mít dalšího tahouna svého segmentu na evropské mapě,” doplňuje Jan Vavřík, Head of PR společnosti Carvago.

Jiří Červenka

Jiří Červenka stál během své kariéry u zrodu nebo rozvoje řady automobilových magazínů, byl vedoucím motoristických redakcí vydavatelství Mladá fronta, kde zaštiťoval online i offline obsah a kompletní chod redakcí. Dosud působil jako šéfredaktor portálu Euro.cz, kde měl na starost novou koncepci webu po změně vydavatele. V Carvagu bude zodpovídat za tvorbu obsahu a jeho dlouhodobou strategii.

„Carvagu mě už jako novináře zaujalo svojí odvážnou a vizionářskou koncepcí, kdy do prodeje ojetých vozů vnáší dosud nevídanou transparentnost a důraz na zákaznickou zkušenost. Jsem rád, že do Carvaga přicházím ve vzrušující fázi rychlé mezinárodní expanze, a těším se, že budu moci zúročit své zkušenosti při naplňování vize značky Carvago jako love brandu, který se pro své zákazníky stane důvěryhodným rádcem a pomocníkem při výběru auta,“ dodává Jiří Červenka, Senior Content Manager ve společnosti Carvago.

Carvago letos vsadilo na agresivní růst společnosti. Nedávno společnost vstoupila do Německa a během následujícího roku chce zahájit prodej v dalších sedmi evropských zemích kde budou mít zákazníci možnost nakupovat ojetá auta kompletně online.