Ten skutečný a pravý akční hrdina. Arnold Schwarzenegger se zapojil do kampaně populární multiplayerové střílečky tanků z druhé světové války World of Tanks, kterou hrají miliony lidí.

Na fórech a sociálních sítích se už roky hemží tankisté, kteří volají po Arniem, aby přišel do World of Tanks. Její tvůrci nyní zveřejnili upoutávku na všemi netrpělivě očekávaný vánoční event Holiday Ops 2022 a představují skutečného akčního hrdinu v podání hrdiny filmu Komando. Trailer vypráví příběh malého Johnnyho a jeho dopisu, který byl téměř 30 let nedoručen. Přestože od odeslání uplynuly tři desetiletí, Arnold zprávu obdrží a přesně ví, co musí udělat: navštívit malého Johnnyho. Co se stane, když dorazí?

„Spolupráce s týmem Wargaming na této speciální akci byla skvělá zkušenost a vím, že je to něco, co hráče nadchne,“ říká Arnold. „Mám dlouhou historii s tanky, protože sám vlastním M-47 Patton, který jsem řídil v rakouské armádě, když mi bylo 18, takže znám vzrušení z velení těmto ocelovým bestiím! Po letech, kdy se mě moji přátelé na redditu ptali na World of Tanks, jsem rád, že konečně můžeme fanouškům poskytnout partnerství, které chtějí. Holiday Ops se blíží, tak odložte sváteční cukroví a připravte se, že půjdete se mnou, pokud letos chcete rozdávat slavnostní náladu!“

Holiday Ops je oblíbený herní event fanoušků World of Tanks, který se odehrává v období vánočních svátků a na Nový rok, kdy hráči mají za úkol ozdobit speciální herní vesnici rozsáhlou sbírkou dekorací a dalších předmětů různých stylů. Jak tankisté přidávají ozdobičky do této vesnice, slavnostní atmosféra se zvyšuje a za každou novou úroveň, které dosáhnou, jsou odměněni skvělými herními dobrotami.