Chrudimská značka Vuch známá svými puntíkatými doplňky má poprvé TV reklamu v Česku a na Slovensku. V příštím roce plánuje další expanzi za hranice.

„Hlas nejen spotu, ale celému Vuch na následující období propůjčila Bára Krčmová, známá moderátorka z Evropy 2, TV Óčka neboz oceňovaného podcastu Opravdové zločiny,“ říká spoluzakladatel společnosti Martin Kůs.

„Vizuální stránku spotu, na který budou navazovat i onlinové výstupy si vzali na starost šikovní kluci z Merge Hubu. Děkujeme pražskému studiu Beep za jejich profesionalitu a díky všem, kteří přidali mozkové buňky k dílu,“ napsal na síť LinkedIn. Jedná se prý o 10 vteřin plných emocí a barev.

Spot nyní běží v TV Joj, v první polovině listopadu byl k vidění v hlavním vysílacím čase na Primě.

„Televizní reklama je stále otázkou prestiže pro každou značka a i přesto, že šlo o sponzoringový spot, jsme se rozhodli udělat ho na úrovni klasické spotové reklamy. Věříme, že konečný vizuál splňuje ty nejpřísnější kritéria co do zpracování, tak i obsahové části. A velkou roli sehrálo i to, že jsme spotem chtěli oslovit co nejširší publikum a to hlavně publikum, které nás z online prostředí nemusí znát,“ poukazuje Josef Jankovský, marketingový a PR manažer značky na to, že Vuch je úspěšný především v onlinu, druhou kamennou prodejnu otevřel teprve nedáno, a rovnou v centru Prahy.

Společnost formou jazykových mutací webu působí vedle Slovenska ještě v Maďarsku a Polsku. „Pro příští rok je variant expanze hodně, ale budeme vybírat jednu, maximálně dvě země. Děláme analýzu Řecka, Ukrajiny, Bulharska, Portugalska, Litvy, Lotyšska, Španělska a Rumunska,“ říká Jankovský. Podle něj zatím prodejny v zahraniční nejsou v plánu, i když v Česku a Slovensku se ještě nějaké mohou objevit.