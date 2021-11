Všudypřítomná krize letos zasáhne i vánoční svátky, které nemusejí být z pohledu nakupujících tak štědré. Obchodníci se sice předzásobili, ale některé faktory nebudou mít úplně pod kontrolou.

Zatímco loňské Vánoce byly ve znamení rozmáchlé e‑commerce, ty letošní budou mít nejspíše jiný ústřední motiv. Světem se totiž šíří vlna inflace, kterou pohání nedostatek některých surovin a komponentů, rostoucí ceny energií a problémy v logistice. V neposlední řadě se mnohé firmy chtějí zahojit po výpadcích v tržbách, které jim pandemie

způsobila, takže zdražují s ostatními. Dalším faktorem jsou také prohlubující se finanční problémy některých domácností. Loni ještě mnozí využili prostředků, které ušetřili například za nerealizované cestovatelské plány. Letos už přituhne.

S vědomím potenciálních problémů se obchodníci pokusili letos na Vánoce připravit dopředu, předzásobit se, přemýšlet ještě s větším předstihem než normálně o tom, o jaké zboží bude letos zájem, posílit zákaznické služby a s ohledem na raketově rostoucí cenu lepenky zapracovat na ještě efektivnějším balení svého zboží.

Zapomeňte na „last minute“

Lenka Mastešová, marketingová ředitelka Datartu, připouští, že letošní zásobování prodejce se spotřební elektronikou výrazně narušily problémy s dodávkami zboží způsobené globálním nedostatkem čipů, stejně jako nedostatečná kapacita lodní a letecké dopravy. Některé dodávky podle ní mají půlroční nebo dokonce roční zpoždění.

„Letos jsme proto důsledněji objednávali zboží v průběhu celého roku, a to i produkty, které každoročně patří mezi žádaný vánoční sortiment. Na vánoční sezonu jsme tedy dostatečně zásobeni. Přesto by lidé neměli nákupy nechávat na poslední chvíli, před Vánocemi totiž mohou čelit zúženému výběru modelů zboží. To se týká jak oblíbené vánoční

elektroniky, jako například mobilních telefonů, notebooků, sluchátek nebo reproduktorů, tak domácích spotřebičů, jako například myček nádobí,“ radí Mastešová.

O reputaci ale společnost obavy nemá. Na webu informuje o dostupnosti zboží a termínu doručení výrobcem. Pokud přeci jen k výpadku dojde, s výběrem alternativy mají pomoci „elektrospecialisté“ v prodejnách. Datart přitom loni představil novou kreativu od agentury WMC Grey zdůrazňující rozsah služeb, kterou si sám nastavil laťku poměrně vysoko. Například služba „Rychlart“ slibuje možnost zakoupení dárku do třiceti minut, a to i na Štědrý den. Náklady na obalový materiál se po růstu cen lepenky zvýšily obchodníkovi o 30 až 40 procent. „Snažíme se minimalizovat ztráty a optimalizujeme využití materiálu tak, abychom produkty balili s co nejmenším odpadem,“ uzavírá Mastešová.

Boj o čipy

Michal Ježek, CEO ve společnosti Karsa.cz zabývající se dynamickým přeceňováním e‑shopů v deseti státech Evropské unie, potvrzuje, že nedostatek čipů, křemíku a problémy s distribucí se týkají téměř všech odvětví elektroniky. Oblíbené vánoční dárky tak podle něj budou ovlivněny jak z pohledu šíře nabídky, tak v konečném důsledku i vyšší cenou produktů.

„Například smartphony byly dosud většinou chráněny před dopadem díky tomu, že značky jako Apple a Samsung si vytvořily zásoby kritických komponentů. Výrobci zabývající se chytrými telefony nesnížili svou poptávku po čipech jako automobilový sektor, který očekával pokles poptávky po autech v průběhu pandemie. Nyní, když automobilový průmysl a další sektory dohánějí zameškané prodeje a chtějí získávat zpět svoji kapacitu, které se vzdaly, začala nelítostná konkurence o dodávky polovodičů, což vytvoří i zásobovací tlak u čipů smartphonů. Výrobci proto dávají přednost špičkovým modelům s vyšší marží před produkty, kterým bude končit životní cyklus a jsou na trhu už delší dobu,“ je přesvědčen Ježek.

Nabízí i konkrétní ukázky sortimentu, u kterého už je zvýšení cen patrné. Například konzole Microsoft zdražily v průměru o 17,3 procenta, u konzolí Sony se aktuálně jedná jen o tři procenta, ale podle Ježka došlo k výraznému snížení dostupnosti v obchodech a více než 20 procent prodejců už produkty nenabízí. Lze tedy očekávat postupné zvýšení ceny. Mobilní telefony mají aktuálně poměrně stabilní cenovou hladinu, ale pokles nabídky v e‑shopech v rozsahu dvou až osmi procent u hlavních značek už je patrný. Velký propad dostupnosti v e‑commerce je vidět u značky Sony, a to o 29,8 procenta. „Lze také pozorovat trend posilování nabídky vysoko prodejných produktů na úkor méně úspěšných produktů,“ doplňuje Ježek.

