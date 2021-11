Ekonomické dopady pandemie ovlivní i letošní Vánoce. Řadě lidí se snížily příjmy, a proto řeší, jak pokryjí vánoční nákupy. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Zonky se většina lidí na zvýšené výdaje připravuje dopředu. Najdou se ale i tací, kteří počítají s Vánocemi na dluh a před tím firma v kampani varuje.

Z výsledků průzkumu je patrné, že zhoršení ekonomické situace se lidem promítlo i do jejich plánů na Vánoce. Čtvrtina lidí (26 %) proto letos hodlá kupovat méně dárků než loni a téměř šest procent respondentů uvažuje, že si na vánoční nákupy dokonce půjčí. Respondenti jako důvod zmiňovali to, že chtějí koupit více dárků nebo dárky ve větší hodnotě, než si sami mohou dovolit. „Obzvlášť před Vánoci se lidé mohou nechat zlákat k nákupům na dluh ve snaze udělat radost svým blízkým. Impulzivně se tak mohou zavázat nejen ke zbytečné půjčce, ale dokonce se dostat třeba i do dluhové spirály. Často si totiž neuvědomují, že takovou půjčku budou splácet třeba až do dalších Vánoc nebo i déle,“ říká Veronika Benešová, která má v Zonky a Air Bank na starosti půjčky.

Dobrou zprávou je, že odmítavý postoj k Vánocům na dluh má 80 procent Čechů. Patnáct procent tuto možnost nevylučuje s tím, že taková půjčka se někdy hodit může. A dalších 5 procent lidí si dokonce na Vánoce už alespoň jednou půjčilo, přičemž pravidelně tak činí necelá pětina z nich.

Zhruba polovina (49 %) účastníků průzkumu Zonky letos plánuje za dárky utratit maximálně pět tisíc korun. Necelá třetina (30 %) dotázaných na ně vynaloží až 10 tisíc korun a přibližně desetina (12 %) lidí utratí dokonce až 20 tisíc korun. Vyšší částky už jsou potom spíše výjimečné. Až s 50 tisíci korunami vydanými za dárky počítá 2,3 % respondentů, více než 50 tisíc má letos v plánu utratit jen 0,6 % oslovených.

Průzkum Zonky realizovaný agenturou IPSOS se uskutečnil formou online dotazování v říjnu 2021 na reprezentativním vzorku 1 028 respondentů ve věku 18 až 65 let. Zonky pravidelně upozorňuje na rizika půjček na dárky prostřednictvím kampaně Nepůjčujte si na Vánoce, kterou letos rozšíří o tematický televizní spot.