Státní svátek k 32. výročí sametové revoluce ve velkém zpravodajsky pokryjí televize i rozhlasové stanice. Prostor dostanou živé vstupy z akcí i speciální hosté ve studiích. Chybět nebude tradiční Modlitba pro Martu, která zazní z amplionů městského rozhlasu přesně v 17:11 jako součást iniciativy Korzo Národní 2021.

Komerční jednička Nova se chystá celý den věnovat výročí sametové na TN Live v rámci webu Tn.cz. V průběhu dopoledne i odpoledne se redaktoři přihlásí s živými vstupy z pietních akcí a dalšího dění spojeného se státním svátkem. V 15:40 se mohou diváci těšit na dokument Cesta ke svobodě, který byl natočen v roce 2019 k výročí 30 let od Sametové revoluce. Příběhy dosud nezveřejněných fotografií z těchto dnů doplňuje hlas Viktora Preisse.

V 17:00 čeká na diváky TN Live novinka, TN Live bude poprvé vysílat z venkovního studia. Michal Kratochvíl si na Národní třídu pozve řadu hostů, například Jiřího Drahoše, Michaela Kocába, Michaela Žantovského, Marka Ztraceného, Alexandra Vondru, Martina Palouše nebo Martu Bystrovovou. Součástí tohoto bloku bude i živá Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové.

Hlavní mediálním partnerem letošní akce Korzo Národní 2021 je veřejnoprávní Česká televize. „Jsou naším dlouhodobým partnerem, celý den vysílají ze svého mobilního studia,“ sdělila MAM za organizátory Martina Plesníková. Podle Plesníkové se Národní třída v den výročí sametové revoluce promění v živý galerijní prostor. „Lidé se mohou těšit na pouliční výstavy, vzdělávací procházky, divadelní představení pro malé i velké, debaty se zajímavými hosty a audiovizuální umělecké instalace. Skrze živé streamy, bohatý online program nebo sametový brunch přeneseme atmosféru oslav k nim domů,“ říká Plesníková s tím, že letošní ročník nebude s ohledem na epidemiologickou situaci stejný jako ten 2019, ale určitě se bude jednat o posun, protože loni byla akce pouze v onlinu.

Speciální kontinuální vysílání ČT24 nabídne aktuální události z celé země, a to včetně vzpomínek pamětníků, pohledu historiků i reflexe toho, kam česká společnost od roku 1989 dospěla. Na kontinuální vysílání naváže Interview ČT24 s hudebníkem Michalem Horáčkem, pořad bude moderovat Světlana Witowská. Na večer je pak připraven Speciál ČT24 – 32 let od pádu totality s podtitulem disidenti a jejich děti. Hosty speciálního přenosu z Národní třídy budou: signatářka Charty 77 Kamila Bendová se synem Markem Bendou, signatářka Charty 77 Anna Šabatová s manželem Pavlem Uhlem a signatář Charty 77 Daniel Kroupa se synem Jankem Kroupou.

Zpravodajský rozměr rozšíří dokumenty na stanici ČT2. Dvojka ve státní svátek uvede například Občan Havel přikuluje, Paralelní portrét nebo České století: Poslední hurá. Ve 20 hodin poté druhý program odvysílá přímý přenos z udílení cen statečným lidem z Česka a Slovenska – Ceny Paměti národa 2021. Galavečer se koná v prostorách Národního divadla.

Vysílání i z regionů

Zpravodajská platforma CNN Prima News přichystala rovněž mimořádné celodenní speciální vysílání. Už v 9:30 dopoledne přivítá diváky ve studiu moderátorka Lucie Ptáčková a na proslulém balkónu Melantrichu Sabina Dračková. Postupně se také propojí se štáby na pražské Národní třídě, Václavském náměstí a mnoha dalších místech, včetně krajských měst.

Každou půlhodinu budou brát moderátorky diváky na vzpomínkové akce po celé České republice a ve studiu přivítají řadu zajímavých hostů. O své vlastní zážitky se podělí mimo jiné fotograf Jan Šibík či ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. O historickém kontextu sametové revoluce budou mluvit například historici Jan Koura a Jan Halada. Prostor dostane i pohled na to, kam se za více než tři desítky let posunuli Česko, jeho obyvatelé i politická kultura. Chybět nebude ani ekonomický faktor a debata nad tím, co se podařilo, co ne a o kolik se po revoluci zvýšila životní úroveň v České republice.

Po hlavní zpravodajské relaci startuje na CNN Prima News ve 20:15 další speciál s názvem Výročí sametové revoluce, který shrne ty nejzásadnější okamžiky celého dne a zavede diváky na ikonická revoluční místa, na kterých se po celý den odehrávaly vzpomínkové akce.

V rozhlasu zazní modlitba

Modlitbu pro Martu budou ve stejný čas jako další média přenášet i rádia Evropa 2, Frekvence 1 i Rádio Bonton skupiny Active. „Posluchačům tak umožníme uctít a oslavit státní svátek v bezpečí domova,“ napsala brand manažerka Active Iva Pavlousková.

Frekvenci 1 bude listopadové události roků 1939 a 1989 připomínat i během dne. „Sledovat budeme dění především na Národní třídě, stejně jako i Koncert pro budoucnost, kde vystoupí mimo jiné irský muzikant Glen Hansard, zpěvačka Jana Kirschner nebo diplomat Michael Žantovský, Michal Kocáb a Šimon Pánek. Letošní ročník akce bude zároveň věnován vzpomínce na Václava Havla, od jehož úmrtí letos uplyne 10 let,“ popisuje Pavlousková.

Od 18 hodin bude Frekvence 1 vysílat speciální díl Press klubu. Moderátorka Romana Navarová si bude povídat s písničkářem Jaroslavem Hutkou o tom, jak vzpomíná na listopadové události roku 1989 a jak vnímá současné politické dění v Česku.

Český rozhlas se výročí 17. listopadu bude věnovat rovněž po celý den, zejména na zpravodajských stanicích ČRo Radiožurnál a ČRo Plus. Český rozhlas Radiožurnál bude v průběhu celého dne přinášet zpravodajské vstupy z Národní třídy a Albertova. Tématu se budou věnovat i pravidelné pořady. Hostem Lucie Výborné bude bývalý politik Petr Miller, který během sametové revoluce organizoval stávkové hnutí mezi dělníky. Do Dvaceti minut Radiožurnálu je pozván Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni a někdejší tvář studentské stávky v listopadu 1989. Český rozhlas Plus odvysílá v přímém přenosu Předávání cen Paměti národa z Národního divadla v Praze.