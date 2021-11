Rohlik Group spustí v první polovině roku 2022 v Itálii a Rumunsku své služby doručování online nákupů pod novou značkou Sezamo. Od jara tak ke službám Rohlik Group získá přístup téměř 2,5 milionu nových domácností z Milána a Bukurešti.

Itálie bude po Německu druhým největším trhem, na kterém budou online supermarkety Rohlik Group působit. Sezamo odstartuje ve 2. polovině roku 2022 také ve Španělsku. „Před několika týdny jsem podepsal smlouvu s naším prvním distribučním centrem ve Španělsku. Brzy tak začneme působit v Madridu a v budoucnu nás čekají další země. Tohle vše přichází na základě impozantního růstu ve všech stávajících zemích,” uvedl zakladatel Rohliku Tomáš Čupr.

Provoz v nových zemích se spouští poté, co analýzy trhu ukázaly nárůst poptávky po nákupu potravin online. Evropský online prodejce potravin Rohlik doručil svou první objednávku před sedmi lety v Praze a nyní je dostupná už ve čtyřech zemích. Každý den doručuje zákazníkům stovky tisíc produktů a brzy se počet zemí rozšíří na sedm.

„Poté, co jsme zahájili činnost skupiny Rohlik ve čtyřech zemích pod čtyřmi různými značkami, vstoupíme na nové trhy pod jedinou značkou Sezamo,“ prozrazuje marketingový ředitel Rohlik Group Jakub Petřina a vysvětluje: „Všechny tyto země vycházejí z latinského jazyka a my jsme chtěli pokračovat ve využívání názvu jídla ve značce. Sezamové semínko je oblíbené ve všech kulturách. Sezamo vychází z italského ‚sesamo‘, rumunského ‚sezam‘ a španělského ‚sésamo‘. Rohlík, Kifli, Gurkerl a Knuspr samozřejmě zůstávají jako značky pro Česko, Maďarsko, Rakousko a Německo.”

Rohlik Group rovněž oznamuje, že do čela společnosti Sezamo v Itálii přichází Andrea Colombo. Bude klíčovou osobou pro růst společnosti a hlavním tvůrcem firemní kultury se zaměřením na kvalitní potraviny, úžasný zákaznický servis a rychlé inovace. Má 30 let zkušeností v potravinářském i nepotravinářském maloobchodním a výrobním sektoru, a to na domácím i mezinárodním trhu. Před příchodem do společnosti Sezamo strávil posledních pět let mimo jiné zakládáním a budováním nového úspěšného formátu „superstore COOP Lombardia“ jako jeho generální manažer.

Kromě expanze v rámci evropského trhu v roce 2022 společnost očekává rozšíření své působnosti v rámci zemí, ve kterých v současnosti působí: Knuspr.de se do dvou let rozroste do Frankfurtu, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Essenu, Hannoveru, Stuttgartu, Lipska a dalších měst. Rohlik.cz zrychlí doručení nákupu do 60 minut od objednání. K tomu pomůže čtvrtý, plně automatizovaný sklad, který bude otevřen v Chrášťanech u Prahy.