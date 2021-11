Společnost Prusa Research expanduje do dalších oblastí trhu s 3D tiskárnami. Koupí 80 procentní podíl v české firmě Trilab, která se zabývá vývojem a výrobou 3D tiskáren určených především pro podnikovou sféru.

Firma českého podnikatele a investora Josefa Průši investuje do další české firmy, která se zabývá vývojem a výrobou 3D tiskáren. Do královéhradecké společnosti Trilab, kterou v roce 2016 založili Vojtěch Tambor a Michal Boháč, vstupuje Prusa Research jako strategický investor. Oba zakladatelé, i všichni ostatní členové týmu Trilabu, ve firmě zůstávají a budou ji nadále rozvíjet pod samostatnou značkou Trilab – A Prusa Research Company. Stejně jako v případě akvizice firmy Futur3D z roku 2018, i nyní Prusa Research nákupem rozšíří svůj technologický záběr o další typ 3D tiskáren. Tentokrát ale nebude výsledkem nový stroj pod značkou Original Prusa.

„Trilab vyrábí kvalitní tiskárny pro podnikovou sféru a má v téhle oblasti velmi dobré jméno. Naše tiskárny jsou historicky určené hlavně domácím uživatelům, jsou open-source a tenhle přístup může být v oblasti velkého průmyslu limitující,” vysvětluje CEO Prusa Research Josef Průša. „Začátkem letošního roku jsme si uvědomili, že pokud chceme rozšířit naše působení na další trhy a zrychlit tak tempo růstu, potřebujeme strategického partnera. A po několika měsících jednání s mnoha zahraničními firmami jsme nakonec dospěli k trochu překvapivému závěru – že největší smysl nám dává spojit se s českou firmou Prusa Research,” říká CEO Trilabu Michal Boháč.

Firma Trilab vyvíjí a vyrábí tiskárny postavené na takzvané delta kinematice. Vlajková loď společnosti Trilab, 3D tiskárna AzteQ Industrial zvládne vytisknout objemné, až 40 cm vysoké objekty a podporuje pokročilé materiály s vysokou mechanickou i chemickou odolností jako ABS, ASA, nylony, polykarbonáty a další nově nastupující odolné materiály a kompozity. Právě v této oblasti vzniká jedna z možných synergií obou firem.

„Pokročilé materiály, které Průša vyvíjí pod značkou Prusament, se k našim tiskárnám perfektně hodí a do budoucna nabízí skvělé možnosti rozvoje. Už nyní, když zákazníkům ukazujeme výtisky třeba z Prusamentu PC Blend vytvořené na našich tiskárnách, jsou nadšení,” říká CTO Trilabu Vojtěch Tambor. Obě firmy budou ale spolupracovat i v dalších oblastech. Sdílet hodlají vývojářské, obchodní i marketingové zkušenosti.

„Zjistili jsme, že se skvěle doplňujeme. My máme skvělé B2C a bez prostředníků dodáváme tiskárny a filamenty do celého světa přímo z Prahy. Trilab má obchodní partnery nejen v zemích EU, ale i v Japonsku, Izraeli, Kanadě nebo Austrálii a jejich obchodní zkušenosti jsou úplné jiné než naše,” dodává Josef Průša. Pro Prusa Research je akvizice Trilabu dalším krokem směrem k rozšíření nabídky pro firmy. Na výstavě EXPO v Dubaji od října předvádí prototyp plně automatizované 3D tiskové farmy Prusa Pro AFS, kterou by v roce 2022 chtěla začít nabízet komerčně.