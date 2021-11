Největší oborová konference Forum Media letos probíhá na třech scénách zároveň. Právě začal PR Summit. Zahájil jej Patrik Schober, předseda výkonné rady Asociace public relations (APRA), která je partnerem PR Summitu.

„PR Summit jsme vždy pořádali sami, ale toto je unikátní příležitost, aby se sešla celá branže i v rámci networkingu na jednom místě,“ pochvaluje si Schober.

Moderátor Václav Sochor pak na pódium uvedl Riche Leigha, zakladatele Radioactive PR a autora bestselleru Mýty o PR, který se v oboru pohybuje od roku 2008 a od roku 2014 řídí vlastní agenturu. Jednou si dokonce legálně změnil své jméno na Mr Public Relations.

Ten zdůraznil, že experti z PR oboru jsou silní ve vyprávění prostředku příběhu, ale aby uměli ukázat klientům svůj přínos, musejí se soustředit i na začátek a konec.

„Pohádku o popelce také nevyprávíte jen částí, kdy upadla na schodech a ztratila skleněný střevíc. To by přeci zanechalo spoustu nezodpovězených otázek,“ nabídl Leigh trefnou paralelu.

„Data a výzkum nám poskytují první třetinu příběhu. Podívejte se na trh a konkurenci, nemějte strach nesouhlasit s briefem klienta. Prostřední část příběhu, to je vaše silná stránka. Ale nezapomeňte na závěr, ujistěte se, která data chcete klientovi představit, abyste mu vysvětlili svůj přínosu a hodnotu. A řekněte ‚ne‘ AVE,“ plamenně zakončil Leigh.

Po Leighovi přišel na scénu Matt Stearns, senior vice president a šéf externí komunikace UnitedHealth Group, která má 100 milionů pojištěnců a je pátou největší americkou společností.

„Před 2020 měl náš CEO v médiích dva rozhovory. To jsme museli radikálně změnit. Naši komunikaci jsme museli učinit daleko více proaktivní,“ řekl například Stearns, podle kterého nyní management společnosti daleko více komunikuje se zaměstnanci i s médii. Poukázal také na to, jak problematika ESG čím dál více proniká i do jeho oboru.